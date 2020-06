VIDEO - Mont-de-Marsan : un parquet haut niveau pour le basket à Mitterrand

Son installation était prévue fin février ou début mars... Le voilà ! Un nouveau parquet a été installé ce vendredi à l'Espace François Mitterrand, par l'entreprise Séquoia, une société bretonne qui a déjà équipé l'Accor Hôtel Aréna ou bien des salles mythiques comme le Palais des Sports de Beaublanc à Limoges. Ce parquet, de 620 m², en hêtre, était très attendu d'une part les clubs, Basket Landes et le Stade Montois Basket, mais aussi par la Ville qui compte s'en servir pour sa candidature comme centre de préparation aux JO 2024.

L'une des premières à tester ce parquet c'est Aby Gaye. Après quelques dribbles, les premières impressions sont très bonnes : "On sent la différence. On sent que ça amorti mieux. L'ancien parquet était vraiment dur, sur du ciment donc ça tapait bien plus fort sur les genoux et sur le dos aussi, pour la part."

Céline Dumerc aussi apprécie le nouveau parquet de basket de l'Espace François Mitterrand © Radio France - Valérie Mosnier

Un équipement qui va également changer la vie de la coach, Julie Barennes : "Parfois, on était obligé d'alléger les entraînements ou de ne pas s'entraîner ici ou ne pas revenir juste pour un peu shooter parce que c'était vraiment impactant pour le corps."

ême s'il y avait une fragilité par ailleurs, l'ancien parquet a certainement joué dans les blessures d'Alexia Plagnard, de Katherine Plouffe explique la présidente du club, Marie-Laure Lafargue. Aujourd'hui "tout est parfait, ça va nous enlever quelques soucis musculaires, tendineux, c'est super pour les joueuses" rajoute Julie Barennes.

Par ailleurs, ce nouveau parquet permet à BL, qui évolue en Ligue Féminine et en Coupe d'Europe, d'avoir un outil supplémentaire homologué, confortable et répondant aux exigences du sport de haut niveau français et européen.

Les filles pourraient fouler réellement ce nouveau parquet dans quelques jours. Une reprise des entraînements est évoquée pour la semaine prochaine.

Le Stade Montois Basket, co-utilisateur de l’Espace Mitterrand, évoluant en Nationale 3, pourra également bénéficier de cette installation qui lui permettra de se porter candidat à l’organisation de manifestations de basket (final four national jeunes, phases finales Coupe des Landes…).

L'ancien parquet, à droite, recouvert par le nouveau © Radio France - Valérie Mosnier

Mont-de-Marsan candidate pour être centre de préparation aux JO

Fin 2019, la Ville de Mont Marsan, déjà labellisée "Terre de Jeux Paris 2024" s'est portée candidate pour proposer des actions autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Elle a également candidaté pour devenir centre préparation aux JO pour le basket, s’appuyant sur ses atouts majeurs que sont l’infrastructure de l’Espace Mitterrand et son nouveau parquet, mais également le stade André et Guy Boniface pour le rugby à 7.

Le dossier a été envoyé en novembre. L'étude des candidatures a pris du retard à cause de la crise du Covid-19. La Ville attend une réponse. "On a la capacité hôtelière, de belles infrastructures" explique, assez confiant, l'adjoint aux sports, Farid Heba.

Coût de ce nouveau parquet démontable à Mitterrand : 60.000 euros hors taxe, 80% financés par la Ville de Mont-de-Marsan et 20% par le Conseil Départemental des Landes.