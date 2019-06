Montée en nationale 1 de basket : les Landes offrent une aide supplémentaire de 20 000 euros à Dax-Gamarde

Landes, France

Dax-Gamarde pourra compter sur 20 000 euros supplémentaires dans son budget l'an prochain. Le département des Landes a en effet voté à l'unanimité cette aide pour le club de basket de Chalosse ce jeudi matin.

L'équipe a validé sa montée en nationale 1 de basket le 24 mai dernier, grâce à sa victoire face à Avignon-Le Pontet. Mais pour effectivement passer en division supérieure, le club landais devait aussi remplir des conditions financières. La ville de Dax, l'agglomération et le département avaient déjà promis de l'argent.

Avec cette nouvelle aide du département, il y aura donc 20 000 euros de plus sur le compte en banque du club de basket, pour une enveloppe totale de près de 500 000 euros. Dax-Gamarde sera l'un des plus petits budgets de nationale 1 de basket. "Ils sont au courant qu'aujourd'hui, on n'est pas le Paris-Saint-Germain et qu'on n'a pas les Qataris derrière nous", se réjouit Jean Lamaignère, le président du club chalossais.

Cela servira à "monter une équipe compétitive, pour que l'argent qu'on reçoit ne soit pas à fond perdu et soit jeté l'année prochaine si on redescend en nationale 2. Le but c'est de s'y maintenir, de pérenniser le groupe, de pérenniser l'équipe, et d'être en phase avec ce que demandent toutes ces collectivités", ajoute le dirigeant de Dax-Gamarde.