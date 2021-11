Montpellier bat Nîmes et se qualifie pour les demi finales de la coupe de la Ligue

Et de un ! Le Montpellier Handball remporte le premier derby de la saison, ce mercredi 10 novembre à Nîmes face à l'Usam 32 à 28 en 1/4 de finales de coupe de la Ligue.

une première mi-temps accrochée

Même si les Montpelliérains sont devant grâce notamment à l'arrière montpelliérain Gilberto Duarte (4buts), ils n'arrivent pas creuser l'écart,16-14 à la mi temps à cause de leur futur partenaire, actuel gardien de l' Usam, Remi Desbonnet auteur de 6 arrêts.

Bonne rentrée de Kevin Bonnefoi

Au retour des vestiaires, les nîmois recollent au score, un retour de courte durée, les Montpelliérains reprennent deux buts d'avance et font le break grâce à une bonne rentrée du gardien international Kevin Bonnefoi,( 7 arrêts en ) et Yanis Lenne, auteur de 5 buts. Avec un écart de 4 à 5 buts, les Montpelliérains ne seront plus rejoints et s'imposent 32 à 28 en terre nimoise.

Le MHB disputera le final four de la coupe de la Ligue à Metz le week end du 18 et 19 décembre prochain avec le PSG, Nantes et Chambery.