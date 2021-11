Montpellier remporte le derby face à Nîmes et une victoire importante

Après deux défaites de suite face à Aix et à Chambery, le derby contre Nîmes arrivait au pire ou au meilleur moment. Ce samedi soir, dans leur antre de Bougnol, aujourd'hui FDI stadium, les handballeurs montpelliérains avaient la pression, ils l'ont plutôt bien tenue.

Un départ sur les chapeaux de roues avec un festival sur les ailes de Descat et Lenne, meilleur buteur de son équipe avec 6 buts mais les nîmois ne se laissent pas décrocher, les montpelliérains n'ont qu'un but d'avance marqué sur le buzzer par Julien Bos à la pause ( 17-16). A la reprise les coéquipiers de Valentin Porte restent devant et font le break à 10 minutes de la fin et le tiennent jusqu'au bout . victoire 32-29.

Montpellier reste 8eme au classement mais à 3 points de la 4ème place occupée par Saint Raphaël.

A la sortie du match, il y avait de la fatigue mais surtout des sourires

Dans nos têtes c'était un match qui comptait double, je suis content parce que tous les joueurs ont répondu présents" l'ailier droit Yanis Lenne

"On gagne le derby deux fois de suite , chez eux et chez nous , super ! Bien sur qu'on peut le faire , qu' on peut tout le temps le faire " L'ailier gauche Hugo Descat

" C'est du soulagement, on se disait qu'on jouait peut être notre saison sur ces 60 minutes, gagner un match on sait faire, c'est enchainé qu'il va falloir faire maintenant." le capitaine Valentin Porte.