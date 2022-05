Montpellier remporte un titre historique de champion de France de Volley Ball

Il aura fallu cinq balles de match et un dernier contre pour faire exploser la salle. Montpellier s'impose sur Tours 3 sets à O.

La balle de match :

Vainqueurs déjà du match aller là-bas,( 3 sets à 2 ) Montpellier est sacré champion de France, cela faisait 47 ans ,depuis 1975 qu'on l'attendait.

" j'ai vraiment l'impression qu'on a fait un énorme match, et je dis aux joueurs quand on joue des titres, on se créée des souvenirs pour toujours" l'entraineur Olivier Lecat

L'émotion aussi de Julien Lyneel, le montpelliérain revenu dans son club sa ville en debut de saison

C'est aussi la victoire du président Jean Charles Caylar, qui se bat depuis des années pour que le volley retrouve sa place à Montpellier

Le volley de haut niveau est dans l'ADN de Montpellier et on revient dans le paysage sportif de la ville dont on avait été un peu écarté , on est de retour. " Jean Charles Caylar