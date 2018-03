Montpellier, France

Leader du championnat de France, Montpellier se frotte à un géant d'Europe ce dimanche en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone et sa pléiade d'internationaux débarque au palais des sports René Bougnol.

Patrice Canayer dispose de l'ensemble de son effectif pour ce match. L'entraîneur du MHB s'est exprimé avant la rencontre: "Il n'y a pas forcément de l'excitation mais à nous de démystifier la légende. Il faut faire comprendre aux joueurs qu'on ne joue pas contre Messi. Très honnêtement, Montpellier a les atouts pour non seulement jouer avec eux mais aussi avoir l'envie de les élimine."

Un match pour s'évaluer

Au delà du choc sur le parquet, la rencontre entre Montpellier et Barcelone permettra d'analyser l'évolution du MHB selon Patrice Canayer. "Depuis deux ans face à ce type d'équipe, on ne gagne pas à chaque fois mais nous répondons présent. A ce stade de la compétition très peu d'équipes sont construites sur les mêmes bases que les nôtres. Le match de dimanche permettra d'évaluer le travail collectif et la progression des joueurs dans la hiérarchie internationale."

Rendez-vous dès 16 heures ce dimanche sur France Bleu Hérault pour vivre la rencontre entre Montpellier et le FC Barcelone.