Mort de Kobe Bryant, légende du basket américain : les hommages se multiplient

La mort de la légende américaine du basket Kobe Bryant, dimanche dans le crash de son hélicoptère, a ému le monde entier et la France où la NBA est très suivie. Le champion avait 41 ans. Depuis son décès, les réactions et les hommages se multiplient. Tous saluent ce "géant du sport".

Une vague d'émotion et de tristesse a balayé le monde entier après l'annonce de la mort du célèbre basketteur de la NBA Kobe Bryant. Les sportifs français et les personnalités ont beaucoup partagé leurs réactions sur les réseaux sociaux.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a été la première à réagir sur Twitter: "Quel choc... Je n'arrive pas à y croire. Kobe Bryant est un GÉANT du sport. Un modèle. Je m'associe à la peine de tous les amoureux de basket, de sport qui ont rêvé devant sa virtuosité".

Le joueur français le plus titré de l'histoire Tony Parker, ancien joueur des San Antonio Spurs, a lui déclaré "avoir le coeur brisé" par cette nouvelle.

Neymar fait un geste de prière en plein match

La star du PSG, Neymar, a lui aussi tenu à rendre un hommage personnalisé au basketteur américain. En plein match, juste après son but sur penalty à la 52e minute, il a mimé un geste de prière et les chiffres de 2 et 4 avec ses doigts. Il faisait référence au numéro 24 porté par Bryant chez les Lakers.

Le joueur connaissait la star du basket. Il a indiqué avoir appris sa mort à la mi-temps par les réseaux sociaux. Il a réagi sur Canal+ : "C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai fait cette célébration pour lui, son numéro. J'espère qu'il va reposer en paix".

"Goodbye Légend", "Repose en paix" : les réactions se multiplient

Au milieu de sa rencontre contre le Paris SG, le club de football de Lille a lui aussi tenu à "se joindre à la peine de tous les amoureux du sport après la disparition accidentelle de Kobe Bryant", via un message sur Twitter, conclu par "Goodbye, Legend" (Adieu, Légende").

De son côté, Frank Ribéry, actuel milieu offensif de la Fiorentina après avoir fait les beaux jours du Bayern Munich, s'est fendu d'un sobre "Rest in Peace" (Repose en paix), accompagné d'une photo de Bryant de dos.

Le perchiste Renaud Lavillenie a également posté une photo du basketteur portant le maillot jaune des Lakers, avec pour seul texte, là encore en anglais: "Les légendes ne meurent jamais ...