Mort de Kobe Bryant, légende du basket : "Un extraterrestre sur le terrain" pour Claude Bergeaud

Le directeur sportif du Boulazac Basket Dordogne réagit sur France Bleu Périgord à la mort de Kobe Bryant. La légende américaine du basket est morte dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère avec sa fille et sept autres personnes.

Le corps de Kobe Bryant a été formellement identifié dans les débris de l'hélicoptère ce mercredi 29 janvier. La légende du basket est morte dans un accident le dimanche 26 janvier avec huit autres personnes dont sa fille Gianna. Claude Bergeaud a appris la nouvelle en sortant du cinéma à Périgueux dimanche 26 janvier. Le directeur sportif du Boulazac Basket Dordogne a été très choqué : "On croit ces gens immortels tellement l'expression sur le terrain est une expression extraterrestre mais lorsqu'ils redeviennent des humains, ils redeviennent vulnérables".

Kobe Bryant "un état de concentration unique" se souvient Claude Bergeaud, directeur sportif du Boulazac Basket Dordogne Copier

Une concentration unique pour atteindre la sublimation sur le terrain

Claude Bergeaud a rencontré Kobe Bryant lorsqu'il jouait encore avec les Lakers à Los Angeles. Le directeur sportif du BBD se souvient d'un joueur au visage "impassible et froid qui répétait toujours le même geste".

Sur 200 shoots, s'il y avait quatre ou cinq shoots raté c'était très rare" Claude Bergeaud

Kobe Bryant avait "une capacité de concentration unique, [...] et cet état-là les amène à la sublimation sur le terrain. Le basketteur pouvait entrer dans un état second et réaliser des choses que les autres ne peuvent pas marquer". Kobe Bryant était un "clutch player", affirme Claude Bergeaud, capable de marquer au moment du buzzer le panier qui fait gagner l'équipe".

Un hommage au Palio ?

A ce jour, on ne sait pas si le BBD a prévu un hommage à Kobe Bryant pour son prochain match au Palio et la réception de Chalon-sur-Saône le 8 février prochain. La mort de Black Mamba a également beaucoup choqué les joueurs américains du Boulazac Basket Dordogne comme le meneur Patrick Miller.

