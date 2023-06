MSB : arrivée de Leopold Delaunay, départ de Marcus Gomis

Les mouvements continuent au MSB avec une arrivée, Leopold Delaunay, et un départ, Marcus Gomis.

L'arrière Léopold Delaunay, 1m93 et 21 ans signe jusqu'en 2025. Le joueur était jusque là prêté par Cholet à Vichy-Clermont en Pro B, il rejoint désormais le club sarthois pour deux ans.

Titularisé 28 fois en 32 rencontres de championnat cette saison, le joueur se dit "prêt à tout donner" sous ses nouvelles couleurs.

Départ de Marcus Gomis

Dans le même temps, les tango annonce le départ de Marcus Gomis, un an avant le terme de son contrat et d'un "commun accord" entre le joueur et le club mais sans plus de précisions.

Cette semaine, plusieurs changements ont déjà eu lieu : le recrutemenet d'Ugo Doumbia et Mathias van den Beemt, qui seront prêté la saison prochaine en Pro B, la prolongation d'Abdoulaye Ndoye, et le départ du meneur canadien Kaza Kajami Keane.