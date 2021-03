Le MSB renverse l'Asvel au terme de la prolongation

Le MSB a bien failli payer cher son retard à l'allumage dans ce choc de la 25e journée de Jeep Elite. Rapidement menés de huit points (13-21) dans le premier quart-temps, les locaux retrouvent des couleurs et recollent à deux longueurs dans le second quart. Mais à cause de ce déficit initial, les Tangos continuent de courir après le score... En manque d'adresse à trois points (23 % à la mi-temps) et incapables de museler un Yabusele intenable côté rhodanien (22 points en 13 minutes), ils rentrent aux vestiaires avec sept longueurs de retard (34-41).

Bien lancés par un dunk d'Ovie Soko au retour sur le parquet, les Manceaux se montrent plus agressifs en défense et reviennent à hauteur des visiteurs à la 26e minute (47-47), mais une nouvelle accélération permet à l'Asvel de reprendre ses fameux sept points d'avance : 53-60 à la fin du troisième quart.

Dans le dernier acte, les Manceaux dominent et se rapprochent même dangereusement, n'accusant plus que deux points de retard à deux minutes du terme, puis de nouveau à 30 secondes du terme... Et même un seul à 10 secondes grâce à un rebond offensif su jeune Kenny Baptiste ! Dans une fin de match hyper hachée par les temps-morts et les lancers-francs, Scott Bamforth égalise d'un lay-up de patron à une seconde du buzzer : prolongation !

Les locaux se sentent alors pousser des ailes et passent d'entrée un 7-0 à leurs adversaires ! La défense de l'Asvel n'y est plus et les Manceaux, emmenés notamment par un Scott Bamforth de gala (31 points) l'emportent finalement 105-96. Renversant !