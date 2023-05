Basket : battu par l'Asvel, le MSB quitte les playoffs et dit aurevoir à Terry Tarpey

Le MSB a tenu tête à l'Asvel jusqu'à la mi-temps. Voire un peu plus. Mais face au triple champion de France en titre ce mardi, les basketteurs manceaux n'ont jamais semblé avoir les moyens de renverser le match et s'inclinent logiquement 63- 66. Plombés par une adresse catastrophique (32 %), dans un match globalement rugueux et peu spectaculaire, Terry Tarpey et ses coéquipiers ont manqué le coche à plusieurs reprises pour faire douter les visiteurs. Mené de 16 longueurs à la mi-temps, le MSB s'est même offert le luxe de revenir à cinq points à une minute trente de l'issue du match... Mais il aura toujours manqué un petit quelque chose.

ⓘ Publicité

Devant 5.800 spectateurs, le MSB, éliminé à l'issue de cette 2e manche des quarts de finale, a donc disputé son dernier match de la saison. Et son dernier match tout court avec Terry Tarpey, à qui le club a rendu un vibrant hommage à la fin de la rencontre. Très courtisé, le capitaine international du MSB devrait quitter le club après six saisons et un titre de champion en 2018. "Je suis arrivé Américain, je vais repartir Manceau", a-t-il résumé avec beaucoup d'émotion. Même s'il assure que "rien n'est fait pour le moment", il est annoncé officieusement depuis plusieurs semaines à Monaco, où un contrat l'attend pour disputer l'Euroligue.