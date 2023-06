MSB : départ de Terry Tarpey, arrivée du pivot Selom Mawugbe

Une arrivée et un départ au MSB : après six saisons sarthoises, l'arrière-ailier Terry Tarpey (1m95, 29ans) signe avec le nouveau champion de France Monaco la saison prochaine

Tarpey signe chez Monaco

Terry Tarpey aura profondément marqué le club sarthois et était devenu son capitaine. L'international français a déclaré, à propos de son départ du MSB : " J’ai une énorme reconnaissance pour ce club, et ça me fait forcément un énorme pincement au cœur de le quitter" mais son départ pour la Roca est aussi "un choix facile et évident au vu de l’ambition affichée par le club. Il veut tout gagner, et c’est ce que je veux. Cette envie de gagner des titres, le championnat, les autres compétitions, c’est quelque chose qui m’a plu et m’a séduit. C’est ce facteur principal qui a fait que j’ai choisi de rejoindre Monaco. Afin de franchir un palier supplémentaire dans ma carrière." Il signe à la Roca Team pour 3 saisons. En 2018, il était devenu champion de France avec les tango contre Monaco, mais sans disputer la finale pour cause de blessure.

Le MSB lui a rendu hommage dans une vidéo.

Hommage à Terry Tarpey

Arrivée du défenseur Selom Mawugbe

Dans le même temps, le MSB annonce le recrutement du pivot américain Selom Mawugbe (1m97, 24 ans). Il évoluait en Allemagne chez les Rostock Seawolves. Il y a notamment remporté le titre de meilleur joueur défensif du championnat pour la saison 2022 / 2023.

Aux Etats-Unis, il avait évolué chez les Azusa Pacific entre 2017 et 2020 puis chez les Santa Cruz Warrior, de 2021 à 2022.

Selom Mawugbe a propos de son recrutement au MSB : "Ma première motivation à venir au MSB tient à la réputation du club, à la façon dont ses équipes performent sur la durée et à la réflexion menée autour de la construction du groupe pour la saison prochaine"