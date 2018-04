A cause de nombreuses blessures, le MSB devait composer ce mardi soir face à Dijon pour la 29e journée de Jeep Elite... Il a fait mieux que ça : avec ses deux meneurs (Cobbs et Eïto) associés une bonne partie du match et un DJ Stephens de gala (21 points,) qui a régalé Antares de dunks et de trois points, le club sarthois s'est offert une large victoire (+ 23 points) sur Dijon, l'une des équipes en forme du moment. Et un concurrent direct dans la course aux playoffs, désormais relégué à 3 victoires. Une défaite de Strasbourg demain face à Monaco pourrait même permettre aux Sarthois de reprendre la deuxième place.

Une belle soirée à Antares © Radio France - Ruddy Guilmin

La place en playoffs est-elle acquise ?

Mathématiquement, ce n'est pas encore fait. Mais avec trois victoires d'avance sur le 7e au classement, à 5 journées de la fin, le MSB n'est vraiment plus très loin. L'accident de la saison passée, où le club, 14e de la saison régulière, avait été privé de playoffs pour la première fois en 20 ans, devrait bientôt n'être plus qu'un mauvais souvenir. En revanche, le MSB devra éviter de flancher s'il souhaite finir dans le top 4 et bénéficier de l'avantage du terrain. Car pour cela, le billet se négocie davantage autour des 60 % de succès. Début des playoffs le 22 mai.

Quel effectif pour la fin de saison ?

C'est la question délicate à l'heure du sprint final car l'infirmerie du MSB ne désemplit pas. Toujours convalescent suite à son opération d'une hernie discale, le capitaine Pape-Philippe Amagou vient de reprendre les entraînements collectifs mais il éprouve toujours des douleurs. L'arrière manceau n'avance donc aucune date de reprise. Victime d'une rupture partielle de l’aponévrose plantaire gauche, l'intérieur Will Yeguete est arrêté jusqu'au 30 mai. En attendant, le MSB a recruté en guise de pigiste médicale Yannis Morin. Dernière tuile de taille : le couteau suisse du MSB, Terry Tarpey est aussi hors jeu pour 6 à 8 semaines à cause d'une blessure au genou gauche (lésion osseuse et contusion musculaire). Autrement dit, pour lui, la saison est quasiment terminée... Le club s'est donc lancé à la recherche d'un énième pigiste médicale. Il pourrait recruter si une bonne occasion se présentait, mais à cette période, ça reste rare. Les associations expérimentées ce soir avec succès (notamment avec les deux meneurs ensemble) pourraient également inciter le coach manceau à poursuivre dans cette voie, sans intégrer de nouvel élément.