MSB : "Si on gagne la coupe de France, on perdra de l'argent !"

Quatre titres pour six finales disputées : la coupe de France de basket réussit au MSB. Ce samedi, à l'Accorhotels Arena de Paris, pour sa troisième finale en quatre ans, le club sarthois tentera de remporter une 5e fois ce trophée, face à l'Asvel, qui en comptabilise huit de son côté. On le voit, ces deux poids-lourds du basket français n'ont jamais négligé ce titre, l'un des trois mis en jeu chaque année en France (avec le championnat et la Leaders Cup). Pourtant, on a parfois l'impression que cette coupe est un peu mal-aimée, pas très prestigieuse ou qu'elle n'intéresse pas grand-monde... Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle ne rapporte pas, en effet, sur tous les plans.

Une coupe qui peut coûter cher aux clubs

Premièrement, au niveau financier, la récompense est assez faible. La fédération verse 13 000 € au finaliste et 20 000 € au vainqueur. Autant dire que pour des clubs dont le budget annuel s'élève à 6,5 millions (Le Mans) ou presque 10 millions (Asvel), c'est une goutte d'eau. À peine de quoi absorber ce que le club prend à sa charge pour acheminer plus de 1 500 supporteurs à Paris : "Financièrement, ce n'est pas une bonne opération, ça nous coûte de l'argent même", admet Christophe Le Bouille, le président du MSB. Pire : en cas de victoire, la ligne budgétaire "coupe de France" serait largement déficitaire ! Car le club devra verser aux joueurs les primes prévues dans les contrats en cas de victoire : "C'est peut-être le prix d'un titre, ironise le président, mais je serais ravi de les verser !"

La dernière coupe de France remportée par le MSB, c'était en 2016 :

Sur le plan sportif, la coupe ne dégage pas non plus un prestige fou. "C'est un peu particulier, reconnaît le coach manceau Eric Bartecheky, parce que les équipes rentrent dans la compétition plus ou moins tôt en fonction de leur résultat de la saison passée." Le MSB, comme l'Asvel, ont ainsi débuté la compétition en 1/8e de finale et se retrouvent en finale après seulement trois matchs disputés. "Mais bon, il a fallu quand même battre Dijon, Levallois, il a fallu s'arracher pour aller la chercher cette finale contre un adversaire de qualité. Donc ça reste un trophée et qui a de la valeur." Néanmoins, le retour sportif n'est pas non plus fantastique. "Le championnat, c'est ce qui reste vraiment gravé, on l'a bien vu l'an dernier", convient Christophe Le Bouille. Même la leaders' cup, ces mini playoffs de mi-saison, semble plus prestigieuse aux yeux des clubs. Et une victoire en coupe ne donne même pas l'assurance de jouer l'Europe la saison suivante : le vainqueur devrait simplement accéder au tour préliminaire de ligue des champions.

Mais alors à quoi sert la coupe de France ?

D'où cette question : la coupe de France ne sert-elle vraiment... à rien ? Evidemment non ! La gagner permet d'ajouter un trophée dans la vitrine, de continuer à écrire l'histoire du club. Bref, d'entretenir l'image d'une équipe qui gagne et qui compte dans le basket français. C'est important pour fédérer le public, pour conforter les partenaires ou en attirer de nouveaux, ainsi que pour les collectivités... "Et puis c'est important aussi pour le recrutement, pour convaincre des joueurs de venir ou de rester", souligne Christophe Le Bouille. Car si les joueurs cherchent évidemment à gagner de l'argent, ils viennent aussi parfois dans un club pour étoffer leur palmarès. Et ils savent que Le Mans Sarthe Basket pèse aujourd'hui 8 trophées, pour 16 finales en 17 saisons. Toutes compétitions confondues.