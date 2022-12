Mulhouse pousse le Caen BC à la prolongation et le fait chuter dans sa salle (68-73 AP)

Le match entre le CBC et Mulhouse a tenu toute ses promesses ce mardi soir dans un Palais des Sports à nouveau plein mais le scénario a été cruel pour les basketteurs normands. Après un départ difficile et avoir compté jusqu'à douze pts de retard (12-24 à la 10e), le Caen BC pensait avoir fait le plus dur en frappant au bon moment dans le dernier quart temps.

Mené de trois points à quatre minutes du terme (52-55), les hommes de Stéphane Eberlin ont su retourner en trois possessions la situation à leur avantage (60-55 à deux minutes de la fin). La salle surchauffée du Palais des Sports ne demandait que ça mais c'était sans compter sur la hargne alsacienne. Mulhouse effaçait avec sang-froid son retard et poussait le Caen Basket Calvados à la prolongation (60-60) malgré une dernière possession pour les Normands.

Sur sa lancée, Mulhouse a fait déjouer les basketteurs caennais et pris (trop) rapidement l'ascendant en prolongation (60-69 à 1mn14 du terme puis 60-71). Ce 16-0 douloureux à cheval sur le dernier quart temps et la prolongation prive le CBC d'un précieux succès face à un adversaire direct dans la course à la montée malgré un dernier retour.

Caen BC - Mulhouse : 68-73 (12-24 / 21-12/ 15-14/12-10/8-13)