On n'arrête plus les handballeurs nîmois

Dans un Parnasse bouillonnant les handballeurs nîmois se sont imposés 31 à 25 face à Dunkerque, la meilleur défense du championnat de 1ere division ce mercredi soir. Une belle performance pour l' USAM qui confirme son très bon début de saison.

L'entraîneur de l' USAM, Franck Maurice a très bien résumé la rencontre de ce mercredi soir au Parnasse : « ça n’a pas été facile, il a fallu s’employer et être très concentré » , mais les handballeurs nîmois n'ont jamais lâché et ont toujours tenu tête à une équipe de Dunkerque très forme et pas venue pour perdre.

Poussés par un public bouillant, les nîmois ont parfaitement mené la danse pour s'imposer 31 à 25. Un score sans appel qui permet aux nîmois de se hisser à la 5ème place du championnat de 1ere division et de passer devant Dunkerque (6ème).

L' USAM dominateur

Durant toute la rencontre les nîmois ont géré leur avance, jusqu'à 5 buts même en deuxième période, une performance que l'on doit notamment à l’ailier droit Sanad qui a marqué 7 buts (dont une superbe KungFu en première mi-temps, servi par Gallego).

Le capitaine Julien Rebichon et Benji Gallego, ont eux aussi été indispensables à la victoire avec 7 buts chacun (Gallego : 7/7, Rebichon 7/8), tout comme le gardien Rémi Desbonnet qui a réussi 15 arrêts !

Une victoire qui permet à l'USAM d'aborder sereinement les prochaines rencontres : mercredi 11 octobre à St Raphaël et mercredi 18 octobre au Parnasse face à Ivry.