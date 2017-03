N1M - CBC : Thomas Cornely a le masque (mais garde le sourire)

Le meneur du Caen Basket Calvados a eu le nez cassé lors du dernier match face à GET Vosges (69-72). Il en faudrait plus pour empêcher Thomas Cornely de jouer le grand rendez-vous de la saison face à Quimper ce jeudi. Il participera à la rencontre, son nez protégé par un masque.

Son partenaire de club Bryson Pope l'appelle Zorro au moment de débuter l'entraînement du CBC . Thomas Cornely arbore depuis le début de la semaine un masque noir pour éviter un nouveau coup et de passer par une opération.

Bryson Pope l'appelle Zorro

Thomas Cornely avait déjà eu droit dans sa carrière à des points de sutures sur la tête pendant un match, ce qui ne l'avait pas empêché de terminer la rencontre. Cette fois, son nez est bien cassé depuis un choc sous le panier lors de la rencontre face à Get Vosges.

"C'est sur un rebond, un coup de coude qui part d'en haut. Je l'ai pris en pleine face. Ça m'a ouvert. On m'a fait trois points qu'on m'enlèvera normalement jeudi et ça a cassé un os entre les deux yeux."

"Les scratchs s'enlevaient au début et tu es toujours en train de le remettre. C'est ça qui est gênant."

"J'ai déjà essayé le masque hier (lundi). Il n'est pas si facile que ça, observe le meneur de jeu caennais au moment de l'enfiler à nouveau pour l'entraînement. Il y a déjà la sueur. Les scratchs s'enlevaient au début et tu es toujours en train de le remettre. C'est ça qui est gênant. Des fois tu es plus focalisé sur le masque que sur autre chose. C'est pour ça que je suis retourné à l'hôpital mardi pour que ce soit le plus parfait et que jeudi ce soit bon."

Car hors de question pour le meneur de jeu caennais de manquer le choc face à Quimper ce jeudi. Il sera bien sur le parquet afin de défendre la position de leader de Nationale 1 du CBC lors de la 30e journée.

"C'est dommage pour nos petits pépins physiques mais on sera tous présents jeudi pour faire le maximum"

"Ça fait un petit moment qu'on en parle quand même. La défaite face à Get Vosges rajoute un peu plus de tension, la salle est complète donc c'est des matchs qu'on a envie de jouer. C'est dommage pour nos petits pépins physiques mais on sera tous présents jeudi pour faire le maximum."

Ludovic Chelle et Bryson Pope touchés également

Le match face à Get Vosges aura coûté cher au CBC en terme de point et surtout d'effectif. Outre Thomas Cornely, Ludovic Chelle, touché au dos, ne devrait reprendre doucement que ce mercredi. Bryson Pope, victime d'une entorse, est revenu strappé lors de la séance de mardi.

"Plus le match (face à Quimper) va se rapprocher et plus les joueurs vont avoir la volonté de jouer ce match-là et vont aller de mieux en mieux."

"C'était un match engagé physiquement mais c'est un peu le manque de chance, relativise Hervé Coudray, le coach du CBC : Un coup de coude sur le nez avec une fracture sur le nez... Pour Ludovic sa contusion musculaire est due à un coup aussi donc ce n'est pas quelque chose de méchants. On sait qu'on est en fin de saison aussi. Les organismes peuvent être aussi un peu sollicité. Je ne vais pas dire que c'est un peu plus compliqué parce que plus le match va se rapprocher et plus les joueurs vont avoir la volonté de jouer ce match-là et vont aller de mieux en mieux."