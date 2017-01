N1M - Le CBC fait plier le leader Souffelweyersheim (77 à 73)

Les Basketteurs caennais ont remporté un 4e succès consécutif en Nationale 1 Masculine en faisant tomber le leader Souffelweyersheim 77 à 73 lors de la 19e journée. Le CBC aura compté jusqu'à 18 pts d'avance avant de contenir le retour des Alsaciens dans les 3e et 4e quart-temps.

Le CBC a remporté samedi soir son 9e match en 10 journées jouées au Palais des Sports de Caen. Les basketteurs caennais ont fait chuter le leader Souffelweyersheim (77-73).

"Ca a été un match défensif, explique le pivot caennais Moustapha Diarra, auteur de 14 pts. On a encaissé 73 pts, c'est le match que l'on voulait. du coup on s'est battu du début à la fin."

Le CBC aura compté jusqu'à 18 pts d'avance au 3e quart-temps avant de voir l'écart se réduire après une baisse de son adresse.

"On savait que c'est une équipe qui allait mettre beaucoup d'intensité défensive, relate Hervé Coudray et qu'il fallait jouer au même niveau défensif et mettre notre fond de jeu face à un adversaire qui défend très dur. La victoire est belle, poursuit le coach du CBC, on ne gagne jamais facilement contre les équipes du haut de tableau. On aurait pu espérer reprendre à un moment le goal average mais la victoire suffit à faire en sorte qu'on soit content ce soir."

Le Caen Basket Calvados ne verse pas dans l'euphorie et pense déjà au prochain rendez-vous : un déplacement délicat à Tarbes la semaine prochaine.