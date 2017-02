N1M - Les drôles d'outils des basketteurs du CBC pour s'améliorer

Il n'est pas rare de voir des basketteurs du CBC venir avant les entraînements ou poursuivre la séance en utilisant de drôles de masques ou en jouant avec... des gants. Ils leur permettent à Richie Gordon d'améliorer son souffle et à Ludovic Chelle de travailler son dribble.

Ludovic Chelle en rigole. "J'aurais dû leur demander un petit quelque chose, vue que je leur fait de la pub (rire)." il faut dire que le produit que l'arrière du CBC a en main n'est pas vraiment connu du grand public. Il s'agit de gants lestés. Ils lui permettent de travailler sa dextérité et sa rapidité au dribble.

"C'est Nicolas Batum qui lui avait passé ces gants. J'ai vu des joueurs de NBA s'entraîner avec"

"C'est Fabien Ateba (Souffelweyersheim), le cousin de Nicolas Batum, qui m'en avait parlé, explique l'arrière du CBC. En fait c'est Nicolas qui les lui avait passés. J'ai vu des joueurs de NBA s'entraîner avec. A partir du moment où Hervé Coudray m'a mis sur le poste de meneur, je me suis dit que ce serait bien que je travaille mon dribble. J'ai commandé mes petits gants sur Internet et j'en suis content."

"Ces gants compliquent l'adhérence. On a l'impression que la balle glisse plus."

Avant ou juste après les séances d'entraînements, Ludovic Chelle enfile donc régulièrement cette paire de gants made in USA.

"Ces gants compliquent un peu l'adhérence, explique Ludovic Chelle. On a l'impression que la balle glisse plus et en plus il y a ces lests. Dès qu'on les enlève, on a un dribble tout de suite plus rapide."

Ludovic Chelle n'est pas le seul joueur du Caen Basket Calvados à travailler lors de l'échauffement avec un équipement spécifique. Richie Gordon, lui, travaille sur son souffle et le travail cardio avec l'aide d'un masque.

Le masque de Richie Gordon le force à travailler son souffle un peu à la manière d'un stage en altitude © Radio France - Olivier Duc

"Ce masque facilite l'endurance. Il complique la respiration (..) Il faut être vraiment en grande forme pour l'utiliser tout un entraînement."

Le pivot américain n'avait pas caché sa surprise en déballant son cadeau de Noël pendant les fêtes de fin d'année. Il s'était demandé sur le coup quel pouvait être son usage.

"C'est un masque d'élévation, un peu comme les équipes qui vont en montagne s'entraîner en altitude. Cela facilite l'endurance. Il complique la respiration. Je m'entraîne avec pendant les dix premières minutes de l'échauffement. Il faut être vraiment en grande forme pour l'utiliser sur tout un entraînement. Ce masque améliore ma condition. Je peux mieux respirer pendant mes matchs et je me sens moins fatigué."

"Là, ça vous marque parce qu'on en voit peu alors qu'aux Etats-Unis il y en a un peu plus"

La démarche des deux joueurs du CBC satisfait pleinement leur coach, Hervé Coudray.

"Les gens viennent par deux ou trois avant l'entraînement et ça encourage les autres joueurs à faire un peu plus. C'est un état d'esprit qui me plaît bien. Tous les outils viennent principalement des Etats-Unis où c'est beaucoup plus développé que chez nous. Là, ça vous marque parce qu'on en voit peu alors qu'aux Etats-Unis il y en a un peu plus."