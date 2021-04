Nantes Rezé Métropole Volley : une star comme entraîneur pour les deux prochaines saisons

Après deux saisons sur le banc du plus gros club du championnat, Hubert Henno a choisi de mettre le cap à l'ouest. L'ex-libéro emblématique de l'équipe de France doté d'un palmarès XXL - 2 Ligues des Champions, double médaillé d'argent aux Championnats d'Europe, vainqueur de 10 titres nationaux - s'est engagé, cette semaine, avec le Nantes Rezé Métropole Volley. Sur le banc du NRMV, le nouvel entraîneur de 44 ans tentera de se relancer après deux saisons compliquées à Tours.

Les playoffs en ligne de mire

"Il y a un projet sportif motivant, confie Hubert Henno sur le site du club. Le NRMV est un club qui est managé différemment, avec un fonctionnement collégial qui me plaît. Le challenge sportif va être d’accéder aux playoffs et de reproduire les mêmes saisons qui ont fait le bonheur ces dernières années du NRMV. Il ne faut pas voir trop haut trop vite, ni manquer d’ambitions non plus, donc atteindre les playoffs me paraît un objectif réalisable."

A la tête du plus gros club français depuis deux saisons et l'annonce de sa retraite sportive, Hubert Henno a vécu un dernier exercice compliqué avec le TVB qui a conduit sa direction à ne pas le prolonger. Éliminé en quart de finale du championnat et dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, "Hubi" assure avoir "beaucoup appris" de ces deux saisons qu'il définit lui-même comme "mitigées".

En Loire-Atlantique, l'ex-international de 44 ans aura pour mission de mener à bien le projet "NRMV 2024" dont le but est d'amener les jeunes et plus largement tout l'effectif "vers le haut niveau dans un esprit olympique", dixit Thierry Rose, le président du Nantes Rezé Métropole Volley, très heureux de cette grosse prise. "Nous sommes donc très heureux qu’il nous rejoigne, on sent chez Hubert une approche très professionnelle et très réfléchie, évoque celui qui est seul à la tête du club depuis 2012. Il a un passé de joueur de haut niveau que l’on ne présente plus et une richesse que nous rêvons de bien exploiter." Un sacré pari afin d'étoffer un palmarès vierge depuis 2010.