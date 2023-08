Nationale 2 : coup dur pour l'US Laval, le meneur de jeu Sandro Perazza absent plusieurs mois

Arrivé à l'été 2022, le meneur de jeu de l'US Laval Sandro Perazza s'est gravement blessé avant même le début de saison de Nationale 2. Le Grenoblois de 20 ans est touché au genou. Une blessure intervenue la semaine dernière lors du premier match de préparation à Vitré. Sandro Perazza souffre d'une rupture des ligaments croisés et d'une lésion complexe du ménisque latéral. Son absence sera de plusieurs mois. "Je suis triste, mais déjà prêt et déterminé à revenir plus fort sur les terrains aux côtés de mes coéquipiers pour défendre les couleurs du club, retrouver les supporters et ces sensations qui me portent depuis mes premiers pas" écrit Sandro Perazza sur le réseau social Instagram.

L'US Laval débute sa saison de Nationale 2 le samedi 9 septembre à domicile contre Cergy-Pontoise. Ce lundi 21 août, l'équipe de Sébastien Cartier affronte Rennes (N2) à 20 heures pour son troisième match de préparation.