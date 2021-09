Nationale 2 : l'US Laval basket brille dans son nouvel écrin

800 spectateurs à Espace Mayenne, une belle affluence pour le premier match de l'US Laval dans la toute nouvelle salle mayennaise qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. C'est quasiment trois fois plus de spectateurs que dans la salle d'Hilard. Et pour l'anecdote, c'est l'USL qui a marqué le premier panier de la rencontre, un shoot à trois points pour inaugurer en quelque sorte la nouvelle salle de basket surplombée du gigantesque mur d'escalade.

Un public conquis samedi soir qui a certainement joué un rôle dans la victoire obtenue par les basketteurs lavallois pour leur premier match de la saison de Nationale 2. Cela faisait plus de dix mois que l'USL n'avait plus disputé un match de championnat. La rencontre a été très serré de bout en bout. Mais l'équipe lavalloise a fait globalement la course en tête et a parfaitement géré le money time. Une belle soirée de basket pour le coach, Sébastien Cartier : "je pense que les spectateurs ont vu un beau match aujourd'hui, ça fait plaisir pour débuter la saison".

US Laval / Niort : 80 / 77

(Q1 : 24-18, mi-temps : 40-41, Q3 : 60-60)