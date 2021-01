Nationale 2 : l'US Laval prend son mal en patience avant une possible reprise de la saison mi-février

Ce jeudi 6 janvier, le Premier ministre Jean Castex doit s'exprimer sur le plan de vaccination et sur la situation sanitaire. Peut-être que la question du sport sera évoquée. Car le sport amateur est à l'arrêt depuis le mois de novembre. C'est la deuxième fois en moins d'un an avec le premier confinement du printemps 2020. Si l'on prend l'exemple du basket et de l'US Laval, cette équipe a disputé son dernier match de Nationale 2, le 23 octobre. Six matches ont été disputés sur une saison qui en comporte 26. Les joueurs n'ont pas repris l'entraînement mais le club a fait une demande à la Préfecture de la Mayenne pour pouvoir recommencer à s'entraîner en salle. L'entraîneur Sébastien Cartier explique "que les joueurs essaient de se maintenir en forme en faisant un peu de musculation et de la course à pied. Cela va être compliqué de retrouver une bonne condition physique rapidement". Le joueur américain de l'équipe lavalloise, Terry Hopewell est rentré aux États-Unis dès le début du confinement

Pour l'instant, la reprise du championnat de Nationale 2 est fixée au 13 février avec une fin de saison le 19 juin. Sébastien Cartier : "on est assez inquiets pour notre discipline. On a très envie de reprendre les entraînements et la compétition car ça nous manque. Ce sera certainement compliqué de disputer tous les matches de la saison régulière vu la situation sanitaire." Seuls les jeunes ont pu rependre les entraînements de basket à l'US Laval.