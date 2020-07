Nationale 2 : le basketteur angevin Michel Nsimba de retour à l'US Laval

L'US Laval a annoncé sa première recrue pour la saison prochaine. Il s'agit de Michel NSimba, un joueur intérieur d'origine congolaise et installé à Angers. Cet intérieur de 27 ans vient d'effectuer deux saisons en Nationale 2 et vient donc renforcer l'effectif lavallois pour la saison 2020/2021. Michel NSimba connaît bien le club lavallois et à l'inverse, l'entraîneur lavallois Sébastien Cartier connaît bien le joueur. Michel NSimba a en effet évolué au sein de l'équipe de l'US Laval lors de la saison 2014-2015.

Michel NSimba en bref

Né le 3 avril 1993 à Kinshasa (RD Congo)

1,97 m

Poste : intérieur

2019-2020 : Metz (N2)

2018-2019 : Rezé (N2)

2015-2018 : Saint-Laurent de la Plaine (N3)

2014-2015 : US Laval (N3)

2009-2014 : Angers ABC (N3)

Reprise des entraînements le 3 août

Pour les basketteurs, les entraînements reprendront le lundi 3 août à la salle d'Hilard.

Le programme des matches de préparation est également connu :

Jeudi 13 août (20h) : JALT Le Mans - US Laval (au Mans)

Samedi 15 août (20h) : US Laval - Rezé (à Hilard)

Vendredi 28 août (20h) : Fougères - US Laval (à Fougères)

Jeudi 3 septembre (20h) : US Laval - JALT Le Mans (à Hilard)

Samedi 5 septembre (20h) : US Laval - Rezé (à Hilard)