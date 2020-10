Nationale 2 : un premier succès à l'extérieur pour les basketteurs de l'US Laval

Sébastien Cartier et ses joueurs se sont imposés assez nettement à Agen.

Après avoir été battu à Rezé et Marmande, l'US Laval a rectifié le tir en allant s'imposer ce samedi soir sur le parquet d'Agen, 93 à 75. Un bon deuxième quart temps des Lavallois leur a permis de prendre les devants. L'US Laval compte trois victoires en cinq matches et se positionne à la troisième place à égalité avec Poitiers, son prochain adversaire dans une semaine.

En National 3 de football, l'US Changé reste invaincu après son match nul (0-0) à Fontenay-le-Comte en Vendée et pointe à la 2e place du classement.

Le match de l'équipe B du Stade lavallois contre Saumur a été reporté pour cause de Covid.

Les rendez-vous de ce dimanche

En cyclisme, c'est la finale du Trophée Madiot en Mayenne, à Renazé. Une course qui rendra hommage à l'un des créateurs de ce trophée, Bernard Pichard récemment disparu. Cette course se disputera sous la forme d'un contre-la-montre de 10km500 pour les jeunes coureurs appartenant à la catégorie cadet. Départ du premier coureur à 13 heures.

Également ce dimanche, une nouvelle manche de 1ère Division nationale avec l'équipe de Laval Cyclisme 53. C'est dans le Rhône avec une course de 152 km au parcours exigeant.

Et puis, le coureur mayennais Clément Davy de l'équipe Groupama-FDJ participe à la course Paris-Tours espoirs.

Au programme également, les finales des championnats de France de karting sur le circuit de Laval Beausoleil. L'entrée est gratuite.

On rappelle que le match de football des U19 du Stade lavallois à Angers a été reporté.