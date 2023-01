Nationale 2 : une deuxième partie de saison palpitante pour l'US Laval

Ce samedi, l'équipe de basket de l'US Laval a remporté un quatrième succès consécutif en battant Val de Seine, 69 à 64. Les Lavallois confortent ainsi leur troisième place et se rapprochent de la tête du classement avec les défaites samedi soir des deux leaders, Fougères et Poissy.

Le 4 mars, pour la réception de Calais en championnat, le match se déroulera à la salle polyvalente de Laval, à 20 heures.

Et un mois plus tard, le 2 avril, c'est dans la grande salle d'Espace Mayenne que les basketteurs lavallois affronteront le voisin sarthois, la Jalt Le Mans. Ce match se déroulera un dimanche après-midi (15h30) et les dirigeants de l'USL espèrent remplir la salle d'une capacité de 3600 places en configuration basket. Cela pourrait constituer un record pour un match de Nationale 2. Des animations seront proposées pour cette journée exceptionnelle.

Avant cela, il y aura aussi le match des 8e de finale du Trophée Coupe de France à disputer. Le samedi 18 février, l'US Laval sera opposée à un autre club de Nationale 2, Gennevilliers. La rencontre se disputera à la salle d'Hilard (20h).