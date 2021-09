Nationale 2 : une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'US Laval basket et des ambitions à la hausse

Les nouveaux dirigeants de l'US Laval basket, Fabien Garnier (à gauche) et Pierre Tripoteau (au centre) au côté de l'entraîneur Sébastien Cartier (absent sur la photo : François Rioult)

Après une saison marquée par la crise sanitaire avec seulement cinq matches disputés, le club de l'US Laval basket prend un nouveau virage. Lors de l'assemblée générale du 30 juin dernier, le président Gérard Marchand a annoncé qu'il ne briguait pas un nouveau mandat. C'est un trio qui prend la suite composé de Pierre Tripoteau (28 ans), Fabien Garnier (40 ans) et François Rioult (48 ans).

Pierre Tripoteau s'occupera notamment des équipes de jeunes et de l'arbitrage. François Rioult aura en charge la vie du club, les animations et les relations avec les licenciés (l'US Laval compte près de 300 licenciés). Enfin, c'est Fabien Garnier qui va concentrer ses efforts sur le développement du club, la communication et l'organisation des matches de Nationale 2.

Dans son nouveau projet, le directoire s'est fixé trois axes de développement :

l'aspect sportif avec l'équipe première et une montée en Nationale 1 à moyen terme

la formation (avec l'idée de la création d'une académie)

amélioration de la visibilité et de l'image du club

9 matches sur 13 à Espace Mayenne

L'USL débutera sa saison le samedi 11 septembre 2021 à domicile contre Niort. Un match qui se disputera à Espace Mayenne, dans la salle Pégase qui peut accueillir 1000 spectateurs. Huit autres rencontres de la saison se dérouleront dans le nouveau complexe sportif. Les quatre dernières se joueront dans la salle Hilard. Le billet d'entrée sera de 6 euros à Espace Mayenne contre 5 euros à Hilard.

Parmi les neuf matches à Espace Mayenne, il y en aura cinq en commun avec les matches de l'Etoile lavalloise en D1 de futsal. Les matches se succèderont dans deux salles différentes.

Côté sportif, l'entraîneur Sébastien Cartier a confirmé le départ du basketteur américain, Cayden Edmonson. Le joueur intérieur de 23 ans est arrivé blessé au genou. Il repartira ce jeudi dans son pays et ne jouera donc pas sous le maillot lavallois. "Un coup dur"selon Sébastien Cartier qui explique être à la recherche d'un nouveau joueur, "mais c'est compliqué à cette période, de trouver l'oiseau rare."