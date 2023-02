Nationale 3 : le choc des titans pour l'Union Sud Mayenne qui joue gros face au leader, Orléans

C'est un match au sommet en Nationale 3 de handball. Et le public sera survolté pour ce match au sommet. L'équipe de l'Union Sud Mayenne, 2e de sa poule, accueille ce samedi soir, le leader du championnat, Orléans.

Les Mayennais, promus en N3, s'étaient inclinés d'un seul point au match aller à Orléans. Les Orléanais possèdent trois points de plus que les handballeurs castrogontériens. S'ils veulent se rapprocher de la première place, la victoire est impérative ne cache pas Hervé Blottière, co-entraîneur de l'Union Sud Mayenne : "c'est un match primordial pour nos troupes. On ne peut pas se permettre de perdre si on veut atteindre cette première place. On aurait du l'emporter au match aller à Orléans. En recevant les Orléanais, on aura à cœur de prendre les 3 points ce qui nous replacerait vraiment pour cette première place."

La jeunesse face à l'expérience

Entre l'Union Sud Mayenne et Orléans, c'est un peu le grand écart. La jeunesse d'un côté, l'expérience de l'autre explique Hervé Blottière : "il faudra jouer sur nos valeurs. Nous avons une équipe très jeune par rapport à Orléans. Ils ont des joueurs expérimentés qui ont joué au très haut niveau, en Nationale 1, en D2. Ce n'est pas du tout le même profil d'équipe que la notre."

L'équipe mayennaise pourra aussi compter sur le soutien de son fervent public. Un vrai plus admet l'entraîneur : "oui, cela a déjà été le cas sur des précédents matches. J'espère que ce soir la salle sera pleine. On pourra faire parler notre public qui va nous encourager. A nous de ne pas décevoir nos supporters. Je pense que cela va être une belle rencontre de handball. On a vraiment à cœur de faire l'étal de nos qualités, à savoir, un jeu très vertical."

Pour l'anecdote, l'USM avait éliminé l'équipe d'Orléans la saison passée en quart de finale de la Coupe de France des régions. Les Mayennais, eux, s'étaient inclinés en finale.

Le match USM / Orléans se dispute ce samedi soir à 21 heures, à la salle du Pressoiras à Château-Gontier-sur-Mayenne. L'entrée est gratuite. Comme lors du dernier match à domicile il y a trois semaines face à Objat, la salle devrait encore être pleine avec plus de 800 spectateurs.