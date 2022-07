NBA : le basketteur picard Rudy Gobert quitte Utah Jazz pour les Wolves de Minneapolis

L'un des meilleurs défenseurs de NBA change de tunique : le basketteur picard Rudy Gobert passe des Utah Jazz aux Minnesota Timberwolves. Le pivot de 30 ans l'a annoncé ce samedi 2 juillet sur son compte Twitter : "Utah!!!! J'étais juste un gamin de France quand je suis arrivé ici il y a neuf ans, mais je me suis senti bien accueilli et soutenu dès le premier jour."

"Gobzilla" chez les Wolves

Le géant de 2m16 de Saint-Quentin, dans l'Aisne, était arrivé dans le championnat nord-américain en 2014. Il sera sacré trois fois meilleur défenseur de NBA au sein de l'effectif de Utah. Un palmarès qui a poussé Minnesota à céder pas moins de cinq joueurs (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt et Leandro Bolmaro) et surtout quatre choix de premier tour de draft dans les années à venir (2023, 2025, 2027 et 2029), ce qui permet de recruter les meilleurs jeunes joueurs issus du système universitaire américain ou venant de l'étranger.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Gobert devrait former aux Timberwolves une paire redoutable dans la raquette aux côtés d'un autre intérieur de très haut niveau, Karl-Anthony Towns, qui vaut déjà au duo le surnom de "Twin Towers". Meilleur rebondeur de la saison régulière l'an passé avec 14,7 prises par match en moyenne, "Gobzilla" a également inscrit 15,6 points par rencontre. Le picard court toujours après son premier titre de champion NBA et a enchaîné ses dernières saisons les désillusions avec la franchise de Salt Lake City.