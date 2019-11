VIDÉOS - NBA : le basketteur Tony Parker entre au panthéon des San Antonio Spurs

Le basketteur français Tony Parker a été honoré par son équipe, les San Antonio Spurs, la nuit dernière lors d'une grande cérémonie donnée par l'équipe du Texas. Son maillot a été accroché au plafond de la salle et le numéro 9 retiré : plus personne ne le portera dans l'équipe de NBA.

Tony Parker, qui avait annoncé sa retraite en juin, est entré lundi dans le panthéon des San Antonio Spurs. Son maillot, floqué d'un numéro 9 que personne d'autre ne portera, a été accroché au plafond de la salle, fixé par le basketteur au bord des larmes : "Merci, San Antonio. Ça fait du bien d'être à la maison. Ici ce sera toujours la maison pour moi. C'est très émouvant", a déclaré le Français qui avait souhaité que le retrait de son maillot, acte honorifique suprême dans les équipes de NBA, ait lieu en ce 11 novembre, marquant la fin de la Première guerre mondiale.

Parmi ses amis présents, Boris Diaw, Nicolas Batum, Thierry Henry, Kylian Mbappé et Teddy Riner

Dans la salle, les membres du public avaient revêtu un T-shirt noir à son effigie, avec écrit en lettres argentées "Merci Tony" en français. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux amis de "TP", notamment les Français qui lui ont emboîté le pas en NBA : Boris Diaw, Nicolas Batum, Ian Mahinmi, ou encore Ronnie Turiaf. Thierry Henry, Kylian Mbappé et Teddy Riner étaient également de la fête. Les témoignages vidéo de Zinedine Zidane ou encore du rappeur Snoop Dogg ont également été diffusés.

Un palmarès impressionnant

Avec son équipe, Tony Parker a notamment été couronné de quatre titres de champion de NBA (2003, 2005, 2007, 2014). En 17 ans sous le maillot de San Antonio, il a disputé 1198 matches, cumulant 15,8 points, 2,8 rebonds et 5,7 passes décisives de moyenne. Outre ses quatre bagues de champion, il a été MVP des finales 2007, et sélectionné six fois au All-Star Game. A l'âge de 19 ans, il était devenu le 6 novembre 2001, contre Orlando, le plus jeune meneur de jeu titulaire de l'histoire de la NBA.

© AFP - Ronald Cortes/GETTY IMAGES NORTH AMERICA