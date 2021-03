Neftali Difuidi, jeune pousse de l'Orléans Loiret Basket, veut "jouer en Euroligue ou NBA à terme"

Neftali Difuidi, 20 ans, était l'invité de 100% OLB ce jeudi, sur France Bleu Orléans. L'arrière qui fait partie de l'équipe Espoirs de l'Orléans Loiret Basket, a participé à la belle qualification de l'OLB pour les demi-finales de la Coupe de France, samedi dernier au Mans.

Le coach m'a fait confiance"

Pour ce match, Difuidi était dans le cinq de départ aligné par Germain Castano, l'entraîneur orléanais, privé de deux joueurs blessés (Ulmer et l'arrière Johnson-Odom) : "mes coéquipiers m'ont dit "ça va le faire, ne stresse pas, c'est un match comme les autres !". Franchement j'ai pris ce match à cœur, je me suis dit ça peut déboucher sur quelque chose, le coach m'a fait confiance en me mettant dans le cinq de départ, et franchement pour une première, c'était pas mal"

Au final, Neftali Difuidi aura joué treize minutes durant cette rencontre, inscrivant deux points (sur lancer-francs) et prenant deux rebonds défensifs. Il devrait être du voyage à Cholet ce samedi 27 mars, pour le prochain match de l'OLB en Jeep Elite (match à 17h, à vivre en direct sur France Bleu Orléans).

40 points dans un match avec les Espoirs en février !

L'arrière orléanais avait marqué les esprits en février dernier, en inscrivant 40 points avec les Espoirs de l'OLB face au Mans (un record égalé pour cette catégorie d'âge). De quoi braquer les projecteurs sur lui et lui mettre la pression ? "Non, ça ne me met pas la pression, je prends match par match, on s'entend tous bien avec mes coéquipiers, du coup on fait des bonnes performances, j'ai travaillé pour, j'ai fait un bon match, mes tirs sont rentrés, je remercie mes coéquipiers !"

Jouer en Euroligue ou NBA à terme"

A 20 ans, Neftali Difuidi ne cache pas ses objectifs : "j'aimerais bien joué en Euroligue ou NBA à terme", n'hésite-t-il pas à affirmer sur France Bleu Orléans. Formé à Boulazac, en Dordogne, où il a joué de l'âge de 10 ans jusqu'à la fin de sa première année Espoirs, il n'a pas été conservé par le club : "Orléans m'a fait une proposition, j'ai dit oui tout de suite avec beaucoup de joie, je connaissais plein de gens de l'équipe pro d'Orléans. Je suis sûr que j'ai fait un très bon choix".