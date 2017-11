Nice - BLMA, 9e journée de Ligue féminine de basket-ball avec France Bleu Hérault

Pour la 9e journée de Ligue féminine de basket-ball, ce samedi 2 décembre 2017 à 20h, les Gazelles du BLMA se déplacent à Nice.

Actuelles 6e du classement à un point devant Nice, les Gazelles ont tout à gagner dans ce déplacement.

Classement après la 8e journée de LFB © Radio France

Les supporters de Lattes-Montpellier organisent le déplacement pour supporter les Gazelles à Nice.

Départ de Lattes : 13h30

Repas au restaurant (à la charge de chacun)

Arrivée au gymnase à Nice : 19h

Début du match : 20h

Retour directement après le match

Prix du déplacement : 20€ (Jumpers) / 30€ (non-Jumpers)

N'hésitez plus et réservez dès maintenant car les places sont limitées et vous avez jusqu'à jeudi soir. Inscriptions obligatoires. Pour toute réservation ou information, contactez directement :

Tel : 04.67.84.01.10

Mob : 06.89.86.37.47

Mail : robert-martin34@orange.fr

Le numéro 12 "Gaëlle Skrela" retiré

Gaëlle Skrela - BLMA © Radio France - BLMA

Le BLMA a profité de la rencontre face à Bourges pour immortaliser la présence de Gaëlle Skrela dans le Palais des Sports de Lattes. Venue assister à l'événement, l'historique capitaine des Gazelles a été mise à l'honneur en tout début de rencontre. Le numéro 12 ne sera plus jamais porté au BLMA.

C'est la première fois que le BLMA retire un maillot et son numéro. Ça ne pouvait être que pour son emblématique capitaine Gaëlle Skrela. Le numéro 12 est retiré, il ne sera plus jamais porté au BLMA. Le maillot sera accroché au mur du Palais des Sports de Lattes, Gaëlle ne quittera plus jamais cette enceinte qui l'a vue gravir les échelons jusqu'aux titres.

