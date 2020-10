Nikola Antic n'est plus l'entraîneur des Sharks d'Antibes

Les Sharks d'Antibes annoncent ce lundi soir dans un communiqué que Nikola Antic n'est plus l'entraîneur du club. Une décision "d'un commun accord" alors que le coach serbe et la direction du club étaient en froid depuis plusieurs mois.

Nikola Antic était sur l'entraîneur des Sharks depuis un an et demi.

Tombé à 18h ce lundi, le communiqué des Sharks d'Antibes annonce le départ avec effet immédiat de l'entraîneur Nikola Antic. La conséquence de "divergences progressives quant à la stratégie sportive et l'évolution de la structure sportive du club" selon ce communiqué. Car le début de saison était loin d'être catastrophique avec deux victoires et une défaite et une sixième place en Pro B. Mais le feu couvait depuis plusieurs mois et cette issue n'est pas une surprise pour les suiveurs du club antibois.

Arrivé il y a 18 mois, Nikola Antic n'a d'abord pas réussi à sauver le club de la descente en Pro B puis il a échoué à faire remonter les Sharks la saison dernière, coupés dans leur élan par la crise sanitaire. Cet été le club a largement renouvelé son effectif, perdu notamment l'âme de son vestiaire avec le départ de Tim Blue et effectué une préparation délicate.

L'entraîneur adjoint prend le relais

C'est Anthony Stanford qui prend le relais. Arrivé cet été comme entraîneur adjoint de Nikola Antic, il prend donc la casquette d'entraîneur principal dès ce lundi soir. "Avec Anthony nous souhaitons continuer le travail initié ensemble, à savoir le développement d'un ADN de jeu basé sur l'attaque, le spectacle et la rapidité d'exécution des joueurs. C'est dans ce sens là que le groupe actuel a été construit," explique le président des Sharks Freddy Tacheny dans le communiqué.