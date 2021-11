Nikola Karabatic au PSG handball jusqu'en 2023

Le triple champion olympique vient de signer pour une saison de plus avec le club parisien. L'annonce a été faite ce lundi.

Nikola Karabatic va continuer à porter les couleurs du PSG handball au moins jusqu'au 30 juin 2023. C'est le club qui l'annonce ce lundi dans un communiqué. Le triple champion olympique a signé pour une saison de plus.

"Une très grande fierté pour le club, s'est félicité Jean-Claude Blanc, directeur général délégué du PSG. Son talent, son expérience et sa détermination seront encore des références pour les autres joueurs de l'effectif et un atout majeur pour notre collectif dans sa quête de titres au cours des mois à venir."

"Très heureux de poursuivre l'aventure"

Nikola Karabatic est arrivé en 2015 au PSG. Il a depuis remporté six championnats de France, mais aussi une Coupe de France, trois Coupes de la Ligue et deux Trophées des Champions, ce qui lui a permis de devenir le joueur le plus sacré en Starligue avec un total de 13 titres.

"Je suis très heureux de poursuivre l'aventure", a précisé Nikola Karabatic. La saison dernière le numéro 44 avait été absent de longs mois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur en octobre 2020. Il n'avait pu revenir sur les terrains qu'à temps pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.