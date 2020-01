"Nos cœurs alsaciens saignent également" : Kobe Bryant a vécu à Mulhouse

Mulhouse, France

L'émotion est vive partout dans le monde, après l'annonce de la mort de Kobe Bryant, dimanche 26 janvier. Âgé de 41 ans, légende du basket, quintuple champion NBA avec les Lakers, l'Américain n'a pas survécu à un crash d'hélicoptère qui a fait neuf victimes, dont sa fille de 13 ans.

Kobe Bryant a vécu quelques mois à Mulhouse au début des années 1990, lorsque son père Joe "JellyeBean" vient jouer au Mulhouse Basket Club (MBC). Il a alors 13 ans et est scolarisé à l’école internationale de Bâle. Le jeune Kobe Bryant passe alors ses soirées à jouer au basket à l'Espace Squash 3000 de Mulhouse, à proximité du Palais des sports.

"À Mulhouse, j'aurais voulu aller dans une école française"

"Quand on était à Mulhouse, moi et mes sœurs étions déçus parce qu'on voulait aller dans une école française, avait déclaré Kobe Bryant en 2017 au micro de franceinfo, lors d'une visite en France. On aurait voulu baigner dans la culture française."

"Ce soir, la NBA et le monde sportif perdent un tout grand. Nos cœurs d'Alsaciens saignent également", réagit Jean Rottner, l'ancien maire de Mulhouse, aujourd'hui président de la région Grand Est. "La mort d’un géant du sport", réagit la ministre des sports, la Mulhousienne Roxana Maracineanu. "Terrible nouvelle, commente la SIG. Une immense star et légende de basket-ball nous a quitté."