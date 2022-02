"Nous vivons les pires moments de nos vies" raconte Diana Frankevych, joueuse ukrainienne du VNVB

Comment continuer à faire son métier de sportive de haut niveau tout en ayant la tête et le coeur dans son pays en guerre ? C'est le dilemme auquel fait face la réceptionneuse/attaquante ukrainienne du Vandoeuvre Nancy Volley Ball Diana Frankevych, sur le terrain ce samedi soir lors de la défaite du VNVB face à France Avenir 2024 (2-3). Diana Frankevych qui a accepté de se confier sur cette période terrible pour son pays qu'elle suit à distance.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Sud Lorraine : "Comment allez-vous ?"

Diana Frankevych : "Moi et tous les Ukrainiens vivons en ce moment les pires moments de nos vies. Ce ne devrait pas arriver au XXIe siècle. L'Ukraine et ses habitants n'ont jamais voulu la guerre. Nous sommes un peuple pacifique mais malheureusement, ce n'est pas ce que pensent les autorités russes qui ont mené une guerre de l'information contre l'Ukraine, montrant de fausses informations. Je suis vraiment blessée et triste de cette injustice.

Le président russe explique ne pas viser les civils ou les immeubles d'habitation mais comment expliquer que certains habitants n'aient plus de maisons ? [...] Poutine voulait diviser les Ukrainiens, il nous a réuni et je suis très fier de tous ceux qui se battent, de notre président qui est devenu un leader, un héros. A mon niveau, avec mon mari, nous essayons de participer financièrement pour aider l'armée et les victimes de la guerre, et puis de relayer des informations vérifiées face à la guerre que mène la Russie sur les réseaux sociaux et à la télévision."

Comment suivez-vous les événements ?

"Je suis uniquement des sources fiables, je suis en contact permanent avec ma famille et puis je relaie sur les réseaux sociaux des informations vérifiées pour que les gens des autres pays voient ce qu'il se passe chez moi [...] Je veux remercier tous les pays qui nous supportent et qui n'ont pas peur de se montrer aux côtés de l'Ukraine. Nous avons besoin d'actes des pays européens, d'aide de l'Otan pour sécuriser le ciel ukrainien car de nombreuses attaques russes arrivent par les airs. Il faut que la pression économique soit la plus forte possible. Et il faudra de l'argent pour reconstruire les infrastructures détruites par la guerre."

Ma tête et mon coeur sont en Ukraine"

Avez-vous des nouvelles de votre famille ? Va-t-elle vous rejoindre ?

"Ma famille vit dans la ville de Vinnista (dans le centre-ouest du pays). Pour l'instant, c'est relativement calme comparé à d'autres villes qui sont devenus l'épicentre de l'attaque russe comme Kiev ou Kharkiv. Mais tout peut changer très vite. Ma famille n'a pas prévenu de nous rejoindre dans l'immédiat. Mon père a rejoint la défense de notre ville et il est prêt à aider l'armée. Mes proches, comme moi, veulent vivre en Ukraine. J'aime mon pays, le peuple ukrainien. Je prie et j'espère que cela se terminera rapidement et que je verrai ma famille saine et sauve."

C'est compliqué dans ce contexte de se concentrer sur le volley-ball ?

"Pour le moment, il est vraiment difficile de se concentrer sur le volley-ball. Que vous le vouliez ou non, vous pensez à la guerre, à la santé de vos proches, de tous les Ukrainiens. Je suis en sécurité ici mais ma tête et mon coeur sont en Ukraine. Mais je suis athlète professionnel, c'est mon métier, je dois aider mon équipe et faire ce que l'on attend de moi. Je veux d'ailleurs remercier le club, les supporters et mes coéquipières pour leur soutien dans cette situation. C'est très important et j'apprécie vraiment."