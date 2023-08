Nouveaux horaires des matchs de basket : "ça ne m'emballe pas mais on va faire avec" dit le président du Mans

Pour les Sarthois qui avaient pris le rythme d'un samedi sur deux à Antarès pour encourager Le Mans Sarthe Basket, il va falloir s'adapter : à compter de la mi-septembre 2023 et de la reprise du championnat de Betclic Elite, désormais diffusé sur la plateforme payante Skweek, il n'y aura plus de match à 20h le samedi. Tous les matchs d'une même journée seront répartis à des horaires différents dans le week-end. Ce mercredi 16 août, lors de la conférence de presse de rentrée du MSB, le président Christophe Le Bouille s'est exprimé sur le sujet.

Des matchs à 16h le samedi ou 14h30 le dimanche

Déjà diffuseur des compétitions européennes, Skweek devient celui du championnat de France à compter de la saison 2023-2024. Le match phare de chaque journée sera diffusé en clair sur la chaîne L'Equipe le dimanche à 19h, à commencer par celui de la reprise pour Le Mans qui reçoit Villeurbanne le 17 septembre. "Cette exposition le dimanche soir, c'est une excellente nouvelle pour le basket français", estime Christophe Le Bouille. "Et ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est la diffusion de l'ensemble des matchs avec de meilleurs moyens de production, c'est très important. Après, l'inconvénient, c'est que Skweek impose ses horaires, même s'ils sont dans une logique de concertation avec la Ligue nationale de basket".

En dehors de l'affiche du dimanche soir, il faudra être abonné à Skweek pour suivre les autres rencontres d'une même journée, programmées pour certaines le samedi à 16h, 18h30 ou 21h ; les autres se joueront le dimanche à 14h30 ou 16h30. La grille de diffusion de la plateforme signe ainsi la fin du traditionnel rendez-vous du samedi à 20h. "Je ne vous dis pas que ça m'emballe de jouer le samedi à 16 h, c'est une évidence", commente le président du Mans Sarthe Basket. "On sait bien malheureusement que ça va nous priver d'un certain public, mais on n'a pas le choix. Donc il faut faire avec".

"Un match à 18h30, ça peut aussi convenir à plein de personnes, peut être de nouveaux spectateurs", espère Christophe Le Bouille. "À nous de travailler d'abord pour remplir la salle, quoiqu'il arrive. Après, si on n'y arrive pas parce que les horaires sont vraiment trop dommageables, je suis sûr que Skweek réagira à son tour et s'adaptera".

Le contrat signé entre la LNB, Skweek et L'Equipe est conclu pour sept ans, jusqu'en 2030 . "Ils veulent investir sur le basket français. Ils veulent aider à développer le basket français. À nous de les accompagner aussi", estime le président du club sarthois.