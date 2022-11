Nouvelle défaite pour l'Orléans Loiret Basket face à Saint-Chamond (81 - 84)

L'OLB a une fois de plus négligé son début de match avec très rapidement des ballons perdus et un manque d’adresse. Au bout de trois minutes de jeu, les orléanais sont déjà lâchés (8 à 0). Malgré quelques shoots à trois points, Orléans n'arrive pas à recoller au score face à Saint-Chamond à la fin du premier quart-temps.

ⓘ Publicité

Au deuxième quart-temps, l'OLB n’arrive toujours pas à prendre le dessus. La défense laisse passer trop de ballons favorables à Saint-Chamond. Et les orléanais ont un nouveau passage à vide à la fin de ce deuxième quart-temps dans lequel ils finissent avec 9 points de retard.

"Je n'arrive à pas expliquer l'incohérence entre la première mi-temps dans laquelle on ne fait pas le job et la seconde mi-temps où l'on montre un tout autre visage" répétait à l'issue de la rencontre le coach de l'OLB Germain Castano.

Défaite de l'OLB face à Saint-Chamond © Radio France - Vincent Giraldo

Le manque d'adresse de l'OLB continue au début du troisième quart-temps et c'est finalement Jarred OGUNGBEMI-JACKSON qui va mettre le feu aux orléanais avec une succession de trois points. Il faut attendre la première minute du dernier quart-temps pour enfin recoller au score contre les Saint-Chamonais. Malgré un duel longue distance avec De Lattibaudiere, Orléans reste à touche-touche et fini par s'incliner en toute fin de match. L'OLB reste dans le ventre mou du classement de PRO B à la 12ème place. Prochain match dès mardi sur le parquet de Chalon sur Soane, 5ème au classement.