Nouvelle défaite pour le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball

Chambéry à la peine - 11 ème - jouait gros en se rendant chez Saint Raphael juste devant au classement - 10 ème. "Il faut enrayer la mauvaise dynamique" avait insisté le coach Erick mathé. Celui qui a amené les Jaunes et Noirs à décrocher la coupe de France l'an dernier, estime qu'il y a une "crise de résultat" mais pas de crise en interne dans le club.

Et pourtant, les Jaunes et Noir sont passés complètement au travers en première période en n'inscrivant que 8 buts !!!

après dix bonnes minutes, un nouveau trou d'air et ce score à la pause : 14 à 8 pour les locaux.

Après cette famélique entame, on a cru au miracle, au retour avec une seconde période totalement différente et Chambé recolle à égalité. On y croit à nouveau. En vain. Et cette défaite qui fait très mal : 28 à 23.

Et ce trois jours avant un match retour de coupe d'Europe EHF à Aix en Provence avec 5 buts à rattraper - défaite au Phare 25 à 20