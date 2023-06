Nouvelle recrue au Sluc Nancy Basket avec l'arrivée du Serbe Luka Cerovina

Du shoot et du QI basket, voilà les points mis en avant ce vendredi par le staff du Sluc Nancy Basket pour qualifier cette toute nouvelle recrue. A 23 ans, le Serbe Luka Cerovina signe chez les Cougars pour la saison prochaine en Betclic Elite. Un jeune joueur, formé à Megaleaks, dans son pays, "club réputé pour dénicher de jeunes talents", se réjouit le club.

Déjà 7 saisons en pro !

Malgré son jeune âge, Luka Cerovina compte déjà une petite expérience, du haut de ses 7 saisons en professionnel. Il évoluera principalement sur les postes 3 et 4. "Son intelligence et son QI basket me font penser à Goran Boskovic bien connu à Nancy", se félicite Sylvain Lautié, le coach nancéien.