VIDÉO | Nouvelle salle de basket à Saint-Chamond : ouverture en 2021 pour Hervé Reynaud

A l'occasion de sa venue dans les studios de France Bleu Saint-Étienne Loire ce vendredi, le maire de Saint-Chamond a fait des annonces concernant la future salle de basket de l'agglomération. Elle sera grande, située sur la Varizelle, et financée par toutes les collectivités.

Après le maintien de l'équipe de Saint-Chamond en Pro B de basket, le maire de la ville, Hervé Reynaud, était ce vendredi l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire. Il s'est évidemment félicité du résultat sportif, mais il a surtout fait des annonces concernant la future salle de basket de l'agglomération. Un projet qu'il défend avec le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. L'idée des deux élus, c'est de créer - après l'ASSE - un deuxième grand pôle sportif professionnel dans le bassin stéphanois.

Un projet de près de 30 millions d'euros

Pour Hervé Reynaud, même si d'importants travaux ont été réalisés dans la Halle Boulloche, avec ses 1 000 places, elle est sous-dimensionnée : "La halle Bouloche a évolué mais on l'a vu lors du dernier match à Roanne. La Halle Vacheresse, c'est 5 000 places. Il y avait près de 4 000 personnes. Ca crée une autre ambiance. Il faut avoir quelque chose avec plus d'envergure pour avoir plus d'ambition".

Le maire de Saint-Chamond chiffre l'investissement, entre 25 et 30 millions d'euros pour une salle de 5 000 places : "Nous avons sollicité d'autres collectivités : Bernard Bonne (ndlr : le président du Conseil Départemental) est d'accord sur le principe, Laurent Wauquiez également pour la région" . Et forcément, il l'a fait cette semaine, après le match du maintien, le derby contre Roanne : "Le club qui se maintient en Pro B, c'est plus facile à vendre..."

A Saint-Chamond sur le secteur de la Varizelle : à la place du Leroy-Merlin ?

Hervé Reynaud a aussi dévoilé sur France Bleu l'emplacement du futur complexe sportif qui pourra aussi accueillir des matchs de handball et de basket. Ce sera sur le secteur de la Varizelle, la zone commerciale située le long de l'autoroute A47 entre Saint-Étienne et Lyon : "On sera à Saint-Chamond, avec une vision d'aménagement sportif du territoire, l'ASSE à Saint-Étienne et le basket dans la vallée du Gier (...) La Varizelle c'est un site tout à fait approprié, tout à fait central" ajoute le maire de Saint-Chamond.

Dans le détail, deux sites très proches l'un de l'autre pourraient être retenus, celui de Bujarret et celui du Leroy-Merlin qui va déménager sur la nouvelle zone Steel à Saint-Étienne et Saint-Jean-Bonnefonds.

Enfin, Hervé Reynaud affiche un certain optimisme puisqu'il avance une date d'ouverture de la salle en 2021, avec un début des travaux en 2019.