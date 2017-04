L'OLB en quête d'exploit reçoit Nanterre

Après être passés tout prêt de battre le leader monégasque, les Orléanais retrouvent Nanterre, un autre gros morceau, ce samedi soir pour le compte de la 28e journée de Pro A. Et pour assurer son maintien, L'OLB n'a plus le choix, il faudra réaliser des exploits dans le sprint final.

Troisième matches en une semaine pour les basketteurs Orléanais. La désillusion monégasque est encore dans toutes les têtes. Défait de seulement 4 points (78 à 74), chez le leader, l'OLB a longtemps cru à l'exploit sur le Rocher mardi dernier. Mais l'entraîneur orléanais Thomas Drouot ne veut pas ressasser le passé : "Oui il y a des regrets... Maintenant le match est perdu donc il faut que l'on passe à autre chose. Quand on joue tous les trois jours, il ne faut pas gamberger. Il ne faut pas pleurer parce qu'on a perdu un match. Il faut passer à la suite en espérant se rappeler des erreurs qu'on a pu faire pour ne pas les refaire." Un petit manque d'intensité par moment et une tendance, parfois, à privilégier l'exploit individuel à la solution collective sont autant d'impairs à ne pas reproduire contre les Verts de Nanterre, 5e de Pro A, qui avaient largement dominé l'OLB à l'aller (86 à 62, le 1er octobre dernier).

A 7 matches de la fin de la saison, Orléans pointe toujours à la 17e place du championnat, celle de premier relégable, et l'équipe doit plus que jamais gagner des matches pour assurer son maintien comme en témoigne Thomas Drouot : "On sait très bien que si on gagne plus de la moitié des matches [restant], on devrait rester en Pro A.* Si on en gagne 1 ou 2, on descendra, à 3 [victoires] ce n'est pas sûr que ça passe. Le challenge, il est là, donc la seule chose qu'on a à faire c'est de gagner des matches et la première opportunité qu'on a c'est ce [samedi] soir contre Nanterre." Au vu du calendrier, Orléans devra donc impérativement réaliser un ou deux exploits d'ici la fin de saison pour ne pas finir relégué. Battre ses deux concurrents pour le maintien, Châlons-Reims (à l'extérieur le 2 mai) et Dijon (à domicile le 13 mai), ne suffira pas selon le technicien orléanais : "On a un calendrier difficile. On rencontre beaucoup de belles équipes donc il va falloir que l'on gagne un ou deux matches contre des équipes qui vont jouer les playoffs, sinon, à mon avis, ce ne sera pas suffisant." Le décor est planté et Nanterre est prévenu, l'OLB fera tout pour remporter la rencontre et croire en l'avenir.

A l'heure du grand sprint final pour le maintien, les joueurs se sont retrouvés cette semaine après le déplacement à Monaco pour se mettre au diapason comme l'explique l'ailier américain Micah Downs : "Nous avons eu une réunion privée entre joueurs jeudi. Je ne révélerai pas ce qui s’y est dit, mais en gros nous voulions parler du fait d’être sur la même longueur d’onde et d’essayer de finir fort la saison. C’est notre objectif principal. J’espère que nous pourrons décrocher cette victoire contre Nanterre, c'est particulièrement important pour nous tous." Plus que jamais l'OLB joue la cohésion d'équipe dans cette dernière ligne droite.

En espérant que Nanterre ait un peu la tête ailleurs ce samedi soir... Il faut dire que les Verts, qui ont connu mardi, à Cholet, leur plus grande défaite de la saison , joueront la semaine prochaine la finale de coupe de France (contre Le Mans) et une finale européenne (match aller contre Chalon-sur-Sâone). Entre l'envie de se rattraper après la catastrophe choletaise et la peur de se blesser avant les deux finales à venir, il est difficile de prévoir quel visage de l'équipe de Pascal Donnadieu, les Orléanais auront en face. "Ils ont eu un match sans à Cholet, reconnait Thomas Drouot, mais moi je trouve que cette équipe de Nanterre est assez impressionnante depuis un moment. On n'est pas en finale d'une coupe d'Europe, en finale de la coupe de France et très bien classé en Pro A comme ça. C'est une équipe qui a beaucoup de jeu de passes, beaucoup d'adresse à 3 points avec beaucoup de jeu rapide. C'est une équipe qui joue très bien au basket donc il va falloir qu'on soit intense pendant 40 minutes parce que dès qu'il y a un relâchement contre de bonnes équipes comme ça, avec beaucoup de bons joueurs qui peuvent à la fois marquer et faire des passes, généralement ça se paie très cher." Mais clairement Nanterre semble un peu émoussé ces derniers jours : 69 d'évaluation collective de moyenne sur les 4 derniers matches (contre 86 pour l'OLB) et 68 points inscrits en moyenne sur la même période (contre 76 pour l'OLB). De quoi croire à l'exploit ce samedi soir face à l'une des équipes les plus séduisantes de Pro A depuis le début de la saison.

Clairement, le point fort de Nanterre, c'est son adresse à 3 points. Depuis le début de l'année, la JSF est l'équipe qui en a tenté le plus... Et celle qui en a réussi le plus. Les principaux pistoleros nanterriens se nomment Heiko Schaffartzik (l'Allemand vainqueur du concours à 3 points du All Star Game avec un nouveau record à la clé, et auteur d'un 6/6 derrière l'arc au match aller contre l'OLB) et Spencer Butterfield (39 points inscrits avec un 11/13 à 3 points en coupe d'Europe le mois dernier). "Il va falloir être assez haut pour qu'il n'ait pas de tirs ouverts et puis il va falloir être concentré sur les duels, prévient Thomas Drouot, parce que quand on perd un duel à un moment donné, on donne un 3 points, même si c'est sur une fin de possession et même si l'on essaie de donner le tir le plus difficile possible. On peut faire toutes les stratégies défensives du monde, si on perd les duels face à une équipe qui a beaucoup de shooters, on va se mettre en difficulté. Donc on va être concentré là-dessus sur ce match." Il ne faudra pas non plus oublier le secteur intérieur et le jeune Mathias Lessort (21 ans, 2m05) qui confirme cette saison son gros potentiel avec plus de 10 points et 7 rebonds de moyenne par match.