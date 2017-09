Objectif Play-Off pour le président du Limoges CSP à 3 jours de la reprise en Pro A

Limoges retrouve la Pro A de basket dimanche sur le parquet de Lyon-Villeurbanne. Le CSP affiche de nouvelles ambitions, grâce au recrutement d'un directeur sportif et d'un nouvel entraîneur qui ont remanié l'équipe. Le président du club, Frédéric Forte était notre invité à 8h15.

C'est peut-être la saison du "nouveau rebond"... Voilà en tout cas le slogan affiché par le Limoges CSP au moment de reprendre la Pro A. Dimanche, les basketteurs limougeauds renoueront avec le championnat sur le parquet de Lyon-Villeurbanne. Pour évoquer les ambitions du Limoges CSP, son président, Frédéric Forte, était en direct sur France Bleu Limousin ce jeudi matin. Il répondait à Régis Hervé.

Nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouvel adjoint, un préparateur physique, de nouveaux joueurs, de nouveaux maillots. Est ce que vous dites : cette année, finalement on a vraiment tout pour réussir ?

Oui, il y a de l'envie. Et Olivier Bourgain, notre directeur sportif a mis sa patte, il a construit une équipe et un groupe à son image : joueuse conviviale. Et ça se voit à travers tout le staff qui a été recruté.

La machine CSP est au point dés le début de la saison. En tout cas, le recrutement est bouclé , ça n'a pas toujours été le cas ?

(rire) C'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas. C'est aussi un challenge qu'Olivier s'est mis, il voulait démarrer très vite et très fort, parce qu'il y a des ambitions pour la Pro A mais aussi pour l'Eurocup.

Vous restez sur une bonne série de match amicaux : 7 victoires sur 8. Face à des adversaires honorables, mais qui n’étaient pas non plus de grosses cylindrées, et il y a eu des faiblesses au rebond aux dires des observateurs.

C'est vrai que l'équipe n'est pas complètement parfaite. Il y aura toujours des manques, mais comme dans n'importe quelle équipe. On ne va pas bouder notre plaisir, ça faisait aussi partie des objectifs de retrouver de la confiance parce que depuis deux ans, avec cette 10ème place, on en avait perdu beaucoup. Et ça se voit sur le terrain, dans les tribunes, dans les échanges qu'on a, comme hier avec les membres "privilège".

L'objectif affiché cette saison, ce sont les play off ?

Evidemment, puisque ça fait deux ans qu'on est sortis des play-off, on aimerait bien y retourner. Et toujours cet objectif d'aller dans le top 16 de l'Eurocoupe. Et pourquoi pas un parcours en coupe de France, si le calendrier nous est favorable...

Alors, l'Euro Cup débute à Beaublanc, le 11 octobre face aux russes du Lokomotiv Kuban Krasnodar. Est ce que les collectivités ont fait un effort supplémentaire ?

Sincèrement non, à part le département qui a été vraiment exceptionnel, qui a joué le jeu de la coupe d'europe, parce qu'il voit un vrai avantage pour son territoire. Et cet avantage, on va le voir tout à l'heure dans la présentation de l’étude sur l'impact économique du CSP. Je l'ai vue hier soir, et il y a quelques chiffres assez étonnants !

La ville de Limoges ?

Non, il n'y a pas eu d'effort financier supplémentaire, voire même un petit peu à la baisse. Mais aujourd'hui, les collectivités, on le sait, ont d'autres priorités. Il faut trouver d'autres solutions, c'est pour ça qu'on a lancé le projet 3.0, pour trouver d'autres sources de financement.

Justement, ce projet CSP 3.0, il se traduit notamment par un nouveau site internet... depuis hier, et c'est vrai que ça fait pro...

Oui, ça fait pro. Et pour le moment, il y a juste le site et la version mobile, mais il y a toute l'application très moderne qui arrive derrière, avec quelques surprise, une partie inside, que les supporters vont je crois adorer, qui va leur permettre de rentrer à l'intérieur du club comme jamais.

Il y a aussi des projets immobiliers ?

Oui, de très gros projets : un à côté de Beaublanc, sur le terrain de Coubertin, où on va construire l'espace VIP et notre restaurant. Et un tout petit peu plus loin, sur l'ancienne station-service, on va installer le centre de formation avec nos bureaux et des appartements.