Objectif : renouer avec la victoire pour l'OLB en déplacement à Antibes

Et revoilà les basketteurs de l'OLB ! Ils jouent, ce dimanche après-midi, à Antibes. C'est la 31ème journée de pro B. Les Azuréens sont 6èmes au classement, les Orléanais sont 8èmes. Et ils restent sur leur défaite à Nantes (79-63), mardi dernier, où ils se sont écroulés en seconde période.

Ce match a été un coup d'arrêt car l'OLB était sur une belle série de cinq victoires consécutives. Aujourd'hui à quatre matchs de la fin de la saison régulière, il faut se relancer, retrouver la dynamique du succès, face à un adversaire de taille "cette équipe est très physique, très athlétique" explique l'entraineur Germain Castano.

Jarred Jackson et Jonathan Stark sont absents

Sans compter qu'Orléans sera privée de ses deux meneurs de jeu. Jarred Ogungbemi-Jackson est blessé (au genou) et Jonathan Stark est au chevet de sa femme pour un heureux événement. Ce sont deux absences de taille mais dans le même temps l'OLB enregistre deux retours. Celui de l'arrière croate Tony Perkovic et celui de l'ailier fort Jean-Michel Mipoka.

"Stark et Jackson étaient un peu les artisans de notre réussite" reconnait ce dernier "depuis un mois et demi ils étaient très en forme, maintenant on a d'autres qualités à faire valoir. On est un groupe qui a été monté comme cela, pour pouvoir assumer les blessures, donc nous allons à Antibes avec nos armes et dans le but de gagner".

"J'espère qu'on va montrer un bon visage"

Germain Castano, lui, garde en mémoire la défaite de ses joueurs contre cette équipe des Sharks d'Antibes au match aller (71-80) au palais des sports fin janvier. Et il espère que son équipe retrouve des couleurs ce dimanche après-midi, parce qu'il a en travers de la gorge la contre-performance à Nantes.

"Dans la configuration actuelle, aller gagner à Antibes ce ne serait pas un exploit mais pas loin très honnêtement. On va essayer de faire un coup. On n'y va pas dans les meilleures conditions mais c'est comme ça. Je veux qu'on montre un bon visage quoiqu'il arrive, parce que baskettement parlant contre Nantes c'était pauvre, même s'il y avait de la fatigue c'était triste ce qu'on a proposé, j'espère qu'on va faire mieux".

Encore au moins deux victoires pour aller en play-offs

Et d'envisager la suite. "Là on doit aller chercher quelques victoires pour vraiment accrocher ces play-offs". C'est le seul et unique objectif de cette fin de saison, disputer la course pour la montée en Betclic Elite. "On n'a pas le temps de tergiverser, maintenant il faut jouer avec les moyens du bord et gratter au moins deux victoires" estime l'entraineur orléanais.

Après Antibes, il restera trois matchs dans la saison régulière. Dimanche prochain le 29 avril, l'OLB recevra Lille à CO'Met, avant de se déplacer à Saint-Chamond le 5 mai et d'accueillir Vichy-Clermont le vendredi 12 mai.

Avec le soutien des Magic' Sup

Ce dimanche, les Orléanais pourront compter dans les gradins de l'Azur Arena, sur le soutien de quelques supporters qui ont fait le déplacement depuis le Loiret. Une dizaine d’irréductibles Magic sup sont arrivés vendredi, dans les Alpes Maritimes. Un moyen de profiter des vacances et d'encourager les joueurs, expliquent Julien et Sylvie.

"On a eu la chance de pouvoir prendre quatre jours, on avait réservé depuis janvier, on a pris l'avion à Orly et c'est vrai qu'on allie l'utile à l'agréable. Cela fait du bien de voir la mer au mois d'avril et on a de la chance car il fait beau". Et quand on leur demande un pronostic pour la rencontre ? Ils en sont sûrs, "on est là, donc ils ne peuvent que gagner pour nous".

Antibes-OLB, un match en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans, à partir de 17 heures avec les commentaires d'Arnaud Roszak.