Objectif survie pour l'OLB qui accueille Dijon

Au Palais des Sports ce samedi soir (20h), il n'y a plus de calcul possible pour Orléans, seule la victoire compte pour continuer à croire à un maintien in extremis. Au contraire, une défaite face à la JDA Dijon condamnerait officiellement le club à la relégation après 11 ans passées en Pro A.

33e journée de Pro A de basket, l'OLB reçoit la JDA Dijon pour ce qui est LA grande finale pour le maintien. L'enjeu est simple, à 2 journées de la fin, si Orléans perd ce soir, Orléans sera automatiquement relégué en Pro B. En cas de victoire face au concurrent direct, le maintien sera loin d'être assuré, et il faudra encore un miracle (gagner à Limoges mardi et que Dijon perde contre Pau), mais il y aura encore une toute petite chance de se maintenir. En tout cas, la défaite dans les dernières secondes de la prolongation mardi à Strasbourg ne semble pas avoir affecté l'état d'esprit du groupe comme l'explique Thomas Drouot, le coach de l'OLB : "Je n'ai pas senti le groupe qui explosait (...) où chacun se rejetait la faute les uns sur les autres. Non, non, j'ai senti qu'il y avait une prise de conscience. Ils étaient conscient qu'on avait les moyens de faire mieux que ce qu'on a fait ces derniers temps. Ils avaient envie d'être à samedi pour le prouver et valider ça par une victoire."

Clairement, Orléans a rendez-vous avec son destin ce samedi soir, mais ce sera aussi le cas mardi prochain en cas de victoire contre Dijon comme le note l'entraîneur : "C'est des matches à la vie, à la mort. Notre concurrent direct est face à nous. Donc c'est à nous de gagner ce match-là pour se donner l'opportunité de faire un exploit à Limoges et de maintenir le club en Pro A." L'ambiance à l'entrainement ce vendredi matin corrobore les propos du coach.

A la baguette, Thomas Drouot a changé de plan de jeu depuis les 2 derniers matches. Des choix encourageants mais pas encore totalement payants © Radio France - Julien Vattaire

Faut y aller avec le cœur et les tripes - Antoine Eïto, meneur de l'OLB

Une heure avant le début de la séance-vidéo et de l'entraînement, ils sont déjà là à enchaîner les tirs comme des métronomes. Marcellus Sommerville (ailier fort), Kyle McAlarney (arrière) avec leur coach Thomas Drouot, tous les 3 rejoints par Antoine Eito. Le meneur qui revient de blessure a la solution miracle pour ne pas céder à la pression : "(sourire) Faut un peu débrancher les cerveaux sur ces deux derniers matches et y aller au cœur et aux tripes parce que c'est comme ça qu'un maintien se joue aussi. On n'a pas notre destin entre nos mains donc pour ne pas avoir de regrets, il faut gagner les deux derniers." Pour Antoine Eïto, comme pour l'ensemble des joueurs, l'heure n'est plus au calcul mais à la volonté de remporter les deux derniers matches et de voir ensuite si c'est suffisant.

Kyle McAlarney, le capitaine, était une nouvelle fois l'un des premiers arrivés à l'entraînement (avec Marcellus Sommerville) pour donner l'exemple et travailler, toujours, sur son tir © Radio France - Julien Vattaire

Et ce samedi soir en face, Dijon jouera aussi sa survie, la JDA ressemble d'ailleurs pas mal à l'OLB selon son meneur Antoine Eïto : "C'est une équipe qui est comme nous, qui peut être très forte par moment et pas bonne sur quelques séquences. Ils sont comme nous, 5 défaites sur les 5 derniers matches donc c'est du 50-50... On va dire du 55-45 pour nous parce qu'on joue à domicile." Et dans un match de basket, jouer à domicile, avec un public en feu, est un avantage incontestable qui peut faire basculer le cours d'une rencontre, comme on l'a vu à Reims il y a 10 jours ou à Strasbourg mardi.

Plus en vue à Strasbourg, Marcellus Sommerville tentera de confirmer ce samedi pour mener son équipe vers la victoire © Radio France - Julien Vattaire

Nous avons besoin de tout le monde - Kyle McAlarney, capitaine de l'OLB

Recevoir peut donc être un énorme plus, d'autant plus dans un match à très gros enjeu comme celui de ce samedi soir... En espérant toutefois que le Palais des Sports fasse le plein, et à ce sujet le capitaine Kyle McAlarney donne rendez-vous aux supporters : "Ils ont toutes les raisons d'être pessimistes. Mais il y a encore des raisons d'être aussi optimistes car on peut encore sauver le club de la relégation. J'apprécie et je veux remercier les supporters qui tentent de rester positifs parce que nous avons besoin d'eux ce soir. Nous avons besoin de tout le monde. J'essaie de garder de la cohésion dans cette équipe. Ce n'est pas toujours facile car il y a de très fortes personnalités. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons besoin de nos supporters ce soir... Et bon après, on ne pourra pas les entendre à Limoges mardi (sourire) même si ça serait sympa d'en voir là-bas avec nous." Et avant de penser à Limoges, les Orléanais doivent faire le job, et battre ce samedi soir la JDA Dijon.

Blessé à la cheville et absent lors des deux dernières rencontres, Antoine Eïto est apte pour jouer ce samedi soir même s'il ne sera sans doute pas tout à fait à 100% © Radio France - Julien Vattaire

OLB - JDA DIJON (avant-dernière journée de Pro A) est à vivre en direct et en intégrale ce samedi soir dès 19h45 avec Phlippe Pezet. Coup d'envoi à 20h !