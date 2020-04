Officiel - Le Limoges Handball promu dans l'élite du hand français, les championnats arrêtés !

C'est officiel ! Le Limoges Handball 87 est promu en Starligue, la première division nationale de hand. Le LH 87 bénéficie d'une décision de la Ligue Nationale qui met un terme définitif aux compétitions professionnelles à cause du confinement. Elle élargit l'élite à 16 clubs avec un an d'avance.

C'est certes une montée sur tapis vert, mais cela reste un jour historique pour le Limoges Handball 87. Ce mardi 14 avril, le LH 87 est officiellement promu en Starligue, la première division nationale de hand. Le club limougeaud bénéficie d'une décision du comité directeur de la Ligue Nationale de Handball.

16 clubs dès l'an prochain, Limoges promu !

Avec la prolongation annoncée du confinement jusqu'au 11 mai, et l'interdiction des grands rassemblements au moins jusqu'à mi-juillet, le comité directeur vient de décider de mettre un terme définitif aux compétitions professionnelles de Starligue et Proligue pour la saison 2019-2020. Avec un an d'avance, la LNH décide aussi d'élargir dès la saison prochaine l'élite à 16 clubs " pour faciliter la relance dans un contexte économique compliqué ". C'est ainsi que le LH 87, 2e du classement de Proligue, accède donc à l'élite du hand français. Mais les handballeurs limougeauds, qui ont longtemps fait la course en tête lors de la phase aller, ne sont pas promus champions de Proligue. Ils sont battus de deux points par Cesson-Rennes, 1er, et également promu