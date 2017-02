OFFICIEL - Thomas Bolaers quittera le Billère Handball pour Cesson Rennes en fin de saison

Arrivé l'été dernier en provenance de Besançon, l'arrière gauche international belge Thomas Bolaers quittera le Billère Handball et la D2 en fin de saison direction le club de Cesson Rennes en première division, entre promotion et déception.

C'est donc officiel. Après avoir été évoqué ces dernières semaines, le transfert de Thomas Bolaers du Billère Handball (D2) à Cesson Rennes (D1) aura bien lieu en fin de saison. Les deux clubs sont tombés d'accord la semaine dernière. Le club de Billère touchera une indemnité de 15.000 euros inscrite dans le contrat du joueur en cas de départ.

C'est une déception. On comptait beaucoup sur lui." ►Christian Laffitte, président du BHB

Mais le BHB perd en revanche "son" arrière gauche (27 ans dans deux jours), sur lequel il avait beaucoup misé depuis son arrivée de Besançon la saison dernière, mais qui n'a jamais semblé à son aise sur le terrain depuis le début de la saison de Proligue avec Billère (51 buts inscrits en 14 matchs, soit une moyenne de 3,6 buts par match).

"C'est une déception car on comptait beaucoup sur lui. On compte beaucoup sur lui, sourit Christian Laffitte. Son contrat précisait qu'il pouvait partir si un club de première division le contactait. Pour lui, c'est une chance. Je l'ai rencontré lundi soir. Je l'ai assuré du soutien du club. Si l’entraîneur de Cesson le fait signer c'est qu'il croit également en son potentiel."

Plusieurs pistes étrangères

Le club a plusieurs pistes étrangères pour remplacer son arrière gauche titulaire, selon le président du BHB qui rappelle que le club vient de signer un contrat jusqu'à la fin de la saison avec Lucas Grandi pour remplacer Guillaume Crépain blessé. Le jeune International argentin des moins de 21 ans, qui joue son premier match ce vendredi à Nancy, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec une année en option.

Querin absent 3 à 4 semaines

Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seul. Après l'expulsion de Pierrick Verdier vendredi contre Massy (il sera vraisemblablement suspendu un voire deux matchs), Léo Querin sera absent entre trois et quatre semaines après le match à Nancy. L'arrière droit souffre d'un coude et doit observer une période de repos. L'infirmerie se remplie dangereusement à Billère après les absences de Paul Mourioux et Guillaume Crépain.

Le club officialise aussi ce jeudi les départs en fin de saison de Paul Mourioux et Pascal Allias, joueur emblématique de l'équipe avec qui il termine sa treizième et dernière saison. L'ailier ne sait pas encore ce qu'il fera la saison prochaine.