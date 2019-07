OLB: 4 joueurs majeurs reconduits pour la saison prochaine en Pro A

Le club de basket orléanais annonce ce lundi la prolongation de contrat de 4 joueurs majeurs. " Ils ont mouillé le maillot cette année et on compte sur eux pour la suite " explique Didier Nourault, le président de l'OLB.

Orléans, France

Les bonnes nouvelles se suivent à l'OLB !! Vendredi dernier, le club annonçait que le coach, Germain Castano, avait prolongé son contrat de 2 ans. Ce lundi, le staff se félicite de conserver 4 joueurs qui ont œuvré cette saison pour la montée en Pro A. " Ce sont des leaders dans leurs domaines...Cela nous permettra de mettre en place une ossature solide dans l'optique de la Jeep Elite" estime le président du club, Didier Nourault.

1 pivot, 1 meneur et 2 ailiers

Les 4 joueurs qui vont poursuivre leur route avec l'OLB sont donc :

Miralem Halilovic, le capitaine de l'équipe, sacré meilleur pivot de ProB cette saison

le capitaine de l'équipe, sacré meilleur pivot de ProB cette saison Le meneur américain, Brandon Jefferson, élu meilleur joueur de la saison 2018/2019 et meilleur joueur des finales de Pro B

élu meilleur joueur de la saison 2018/2019 et meilleur joueur des finales de Pro B L'ailier Gaylor Curier, arrivé en août 2017 à Orléans et qui a déjà connu la Pro A avec le CSP Limoges

arrivé en août 2017 à Orléans et qui a déjà connu la Pro A avec le CSP Limoges Et un autre ailier, Giovan Oniangue, arrivé en cours de saison. Il est décrit comme un " véritable couteau suisse" par Germain Castano.

Tous les 4 ont donc signé une prolongation de contrat pour 1 an de plus. Des négociations sont toujours en cours avec d'autres joueurs. On devrait en savoir plus mercredi ou jeudi de cette semaine.