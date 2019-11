OLB : "C'est le plus fort qui l'a emporté", selon Germain Castano

Orléans, France

"On a subi", admet Germain Castano. L'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket le concède : il y avait une vraie différence de niveau entre ses joueurs et Monaco, 5e au classement, dans ce match de 8e journée de Jeep Elite samedi 9 novembre. Score final : 108 à 76 pour les monégasques.

Un différentiel physique

Selon le coach de l'OLB, le fossé entre les deux équipes n'était pas tant technique ou tactique que physique. "Le basket, c'est un _sport de duels.", analyse-t-il, "Quand_ physiquement on perd ces duels, on se met à courir après le ballon et on est dominés. Monaco a beaucoup de _postes doublés, beaucoup de talents individuels. Alors forcément, c'est le plus fort qui l'a emporté ..." _

C'est cette puissance physique qui a permis aux monégasques de creuser l'écart au score. "On a essayé de fermer la raquette mais on l'a très mal fait, ils ont marqué 66 points dans cette zone", explique Germain Castano.

Se projeter vers le match du 16 novembre

Pour l'entraîneur orléanais, c'est plus la différence de points que l'issue de la rencontre qui fait mal : "Ce match ne faisait pas du tout partie de ceux _qu'on avait l'intention de cocher_, on n'appartient pas à la même catégorie ... La semaine prochaine en revanche, on a un concurrent direct qui vient à la maison. A nous de bien réagir."

Le samedi 16 novembre en effet, l'OLB recevra l'ESSM Le Portel Côte d'Opale au Palais des Sports à Orléans.