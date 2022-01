OLB : DJ Strawberry ne reviendra pas à Orléans

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'arrière américain DJ Strawberry, ne portera plus le maillot de l'Orléans Loiret Basket. Le joueur de 36 ans, arrivé début décembre, est resté aux Etats-Unis après les fêtes de Noël pour des raisons personnelles (problèmes de santé d'un proche) et n'est pas revenu dans le Loiret. L'OLB a annoncé ce jeudi sur son compte Twitter avoir convenu d'une séparation à l'amiable entre le club et DJ Strawberry.

L'arrière était déjà passé par Orléans en 2019.

Ce départ s'ajoute à la blessure à ce même poste d'arrière de Marcus Paige, dont l'indisponibilité doit être connue dans les prochaines heures. L'OLB reçoit ce samedi Monaco au Palais des sports.